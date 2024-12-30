民眾黨中央委員明年1/19投票 黃瀞瑩、陳世軒參選

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（中央社記者陳俊華台北30日電）民眾黨中央委員暨中評委選舉將在明年1月19日投票，今天起進行候選人線上連署；除日前表態參選中央委員且不排除參選黨主席的前立委蔡壁如外，台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒都將角逐中央委員。

台北地方法院審理京華城案，日前裁定民眾黨主席、前台北市長柯文哲以新台幣3000萬元交保，經高院發回，北院昨天裁定柯文哲加保4000萬元，合計7000萬元。柯文哲昨天在庭中則表示，9月在押期間就想辭黨主席，並讓民眾黨立法院黨團總召黃國昌去幫忙。

民眾黨定2025年1月19日舉行第4屆中央委員、中央評議委員選舉。據民眾黨公布的選舉投票公告，期程規劃包括12月20日到24日開放線上報名、25日進行資格審查，30日開始候選人線上連署，預計2025年1月1日連署截止，2025年1月3日號次公開抽籤，2025年1月9日公布候選人名單及政見。

據選舉投票公告指出，這次將票選中央委員9席、候補5席，中評委7席、候補2席；任期自2025年2月1日起至2027年1月31日止。

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中央委員部分，參與連署的候選人中，除現任中央委員孫正華、江和樹、張凱鈞、馮啟彥、許瑞宏挑戰連任外，還有前民眾黨立委蔡壁如，以及台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒、新竹縣議員林碩彥、組織部副主任林昭印等19人。

中評委連署的候選人中，則有現任中評會主委李偉華、副主委詹喬茵、潘孝仁，以及中評委林韋銘、吳士廉、劉家榮、李岱殷，另有民眾黨前秘書長謝立功、台北市議員陳宥丞等14人。（編輯：林克倫、楊凱翔）1131230