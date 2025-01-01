羅馬台僑元旦升國旗 蔡允中：盼未來在代表處舉辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩羅馬1日專電）義大利羅馬台灣同鄉會今天舉行元旦升旗典禮，共計數十位台僑商與駐義代表處、駐教廷大使館人員出席。駐義代表蔡允中表示，他期盼未來能在代表處庭院舉辦升旗典禮，將朝此方向規畫努力。

今年升旗活動在羅馬一家飯店的屋頂餐廳舉行，對面即為羅馬四大宗座聖殿之一的「聖母大殿」（Basilica di Santa Maria Maggiore），儀式在旅義聲樂家呂怡惠領唱國歌、國旗歌下完成，形成巨幅中華民國國旗與教堂圓頂同框的特殊景致。

義大利羅馬台灣同鄉會會長陳易文致詞時細數今年將舉辦的多項精彩活動，除了春節、中秋等傳統節慶餐會，因應許多嫁到義大利的台灣僑胞，或在羅馬就業者的需求，同鄉會將安排「線上法律課程」，幫助海外台灣人了解在義大利生活的各種權利義務。

蔡允中致詞表示，他在義大利的業務愈來愈多，看到各地同鄉會一棒接一棒，舉辦活動持續增加，代表台僑向心力愈來愈強，這是很好的發展。

蔡允中並向台僑與在場義大利眷屬介紹，台灣這幾年經濟發展很好，2024年經濟成長率達4.3%，這數字對開發中國家不覺得稀罕，但對成熟經濟體來說是非常高的，美國經濟好的時候成長率也僅約2.5%，義大利2024年經濟成長約為0.7%至0.8%。

蔡允中表示，未來台灣發展一定是科技主導，經濟發展也將由科技帶動，他鼓勵大家多把科技發展運用到日常生活中，因為大家都免不了經過這場科技的洗禮，每個人很快都會體認到，人工智慧（AI）對生活與工作到底有多大影響。

蔡允中表示，今天是羅馬同鄉會首度在飯店舉辦升旗典禮，地點很好，「我心中最理想的是，可以實現在代表處院子舉辦升旗典禮，但這部分基於國家間的關係，需要先打下基礎溝通才能有共識。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部在2023年以法拍方式買下駐義代表處館舍。蔡允中表示，今年駐處將整修完畢，如果可行，希望將代表處變成未來羅馬元旦升旗典禮的固定位置，這樣大家每年就知道要到那裡升旗，他希望朝這個方向規劃。

托斯卡尼台灣同鄉會會長吳家琪致詞表示，她清晨6時專程開車到羅馬參加升旗典禮，托斯卡尼今年5月將舉辦端午節包粽子活動，10月舉辦中秋暨國慶聚餐，位在西恩那（Siena）的華語文學習中心8月將舉辦漢字文化節台灣畫展，邀請40多位台灣畫家參加，歡迎各界共襄盛舉。（編輯：韋樞）1140101