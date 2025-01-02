藍挺史雪燕籲守護陸配參政權 綠：勿藉機偷渡一中

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（中央社記者范正祥、林敬殷台北2日電）具有陸配身分的前南投縣議員史雪燕，日前遭內政部以違反國籍法解除議員公職，引發議論。國民黨立法院黨團今天召開記者會，質疑內政部做出違法解釋的行政命令，呼籲守護30萬陸配參政權，並盼行政院訴願審議委員會明辯是非，讓此事儘快落幕。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，放棄戶籍不等於放棄國籍，國民黨團不要帶頭偷換概念，更不要藉機偷渡雙證、偷渡一中的概念。

內政部日前透過新聞稿表示，史雪燕未依國籍法規定於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料，為確保中華民國國民擔任公職者，負有國家忠誠義務，內政部已於去年12月2日依法解除其議員公職。

國民黨立法院黨團今天召開「賴政府剝奪30萬陸配參政權！民進黨違憲硬幹『新兩國論』！」記者會，國民黨立法院黨團副書記長林沛祥主持，國民黨立委游顥、馬文君、羅智強、翁曉玲、黃建賓共同出席，事件當事人史雪燕也到場。

史雪燕今天在國民黨團記者會上出示當時相關參選資料，還有包括2021年8月24日中選會發給她的遞補南投縣議會第19屆議員當選證書。

史雪燕表示，她從設籍到參選公職，過程都是合法合規。在她擔任南投縣議員的期間，內政部也從來沒有發文要求她放棄國籍聲明，反而是在她卸任2年之後做出要求，令人覺得這是政治動作，剝奪陸配在台灣的參政權，非常不合理。

林沛祥指出，史雪燕是依兩岸人民關係條例來台，取得中華民國身分證，和所有中華民國公民一樣，拿的是中華民國身分證，出入境持中華民國護照，就連出入中國大陸也和所有中華民國國民一樣，是申辦台胞證通關，更何況陸配取得中華民國身分證門檻，遠比其他外籍配偶還高，既然已核發給陸配中華民國身分證，應該要認同陸配也是中華民國國民。

游顥呼籲，保障陸配參政權，應依照兩岸人民關係條例，不是依照國籍法，希望此事儘快懸崖勒馬。

馬文君說，不論是中華民國憲法增修條文或兩岸人民關係條例，都沒有把中國大陸當成是一個國家，現有法律對人民應有的保障就應保障。

羅智強說，現行憲法並沒有認為台灣和中國大陸是「一邊一國」，從法治和憲政上，民進黨政府不應拿國籍法做文章，踐踏30萬陸配參政權。

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對此，吳思瑤說，台灣的國籍法規定，享有雙重國籍者必須放棄其他國籍才能參選，不管國籍是美國、加拿大，或是中國，都是一視同仁，因為擔任公職者享有權力，負有對國家的忠誠義務，天經地義，「為什麼中配就享有特權？為什麼陸配能夠違反台灣法令？」

吳思瑤指出，國民黨團大肆替史雪燕伸張不合理、不合法的主張，但事實非常清楚，在台灣民主法治下，任何人都要守法，即便是中配、陸配也要守法，任何擁有雙重國籍的參選者都要放棄其他國籍，才能夠擔任台灣的公職，這是平等原則，天經地義，沒有人可以例外，中配當然也不能例外。（編輯：蘇志宗）1140102