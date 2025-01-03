賴總統：清泉崗新營舍 優質環境提升官兵歸屬感

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）總統賴清德今天主持「清泉崗營區完工啟用典禮」表示，新建營舍創造舒適及優質服役環境，讓官兵增加對軍隊的歸屬感，保家衛國付出更大心力，政府會做國軍後盾，持續提升環境。

賴總統今天到台中陸軍十軍團，主持「清泉崗營區完工啟用典禮」，視察「興安專案」新建的生活營區及設備，也感謝國軍堅守崗位，讓民眾能夠安心生活，他也頒發加菜金。

賴總統指出，清泉崗營區部分營舍已使用超過50年，為了改善官兵生活品質，前總統蔡英文特別推動興安專案，投入預算實行營舍興建。

賴總統說，嶄新的大樓象徵對創造舒適及優質服役環境的願景，新建營舍的完成可讓官兵更專注於戰訓本部、增強對軍隊的歸屬感，在保家衛國上付出更大的心力。

賴總統提到，興安專案首次旅級規模的全營區整建工程，不僅僅新建住、訓、用合一的營舍大樓、聯合餐廳以及多功能集會中心，也新建戰訓所用的附屬設施與保養廠，國防部軍備局與工營中心，能夠有效營造以部隊為家的氛圍。

透過興安專案的執行成果，賴總統希望，讓民眾看到國軍居住環境實質提升，吸引優質人才加入國軍行列、強化戰力，政府會做國軍的後盾，持續推動各項改革，提升整體服務環境。

賴總統指出，當前中國、北韓、伊朗、俄羅斯等威權勢力正在合流，區域的穩定備受挑戰。追求有實力的和平、熱愛自由、民主生活的國家，國軍永遠都是守護國家與人民安全的穩定力量，新的一年，大家繼續一起守護國家安全，讓人民得以安居樂業。（編輯：郭諭儒）1140103