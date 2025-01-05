外交部新人事 田中光駐荷蘭代表、陳明祺接政次

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（中央社記者楊堯茹台北5日電）外交部高層人事異動，行政院長卓榮泰已核定，由外交部政次田中光出任駐荷蘭代表，前國防院執行長陳明祺則將接任外交部政次。

前駐荷蘭代表陳欣新於去年9月返台接任外交部禮賓處長，駐荷蘭代表一職已懸缺近4個月，涉外官員表示，將由外交部政務次長田中光出任，行政院長卓榮泰已核定人令。

涉外官員說，近期台荷友好互動頻繁，田中光擔任駐荷蘭代表凸顯外交部長林佳龍對於歐盟國家合作的重視，且台荷在半導體領域長期緊密合作，林佳龍上任後重視產業供應鍊韌性與經濟安全議題，盼田中光赴任後進一步深化台荷關係。

田中光為資深職業外交官，70年起在外交部服務，曾派駐美國、賴比瑞亞、東加、斐濟、加拿大，曾任駐澳洲布里斯本辦事處處長和駐吐瓦魯國特命全權大使，109年回部擔任次長前，曾任駐印度代表處代表。

田中光的實務經歷深厚，113年8月率團出席「太平洋島國論壇」（PIF）領袖峰會期間，中國欲施壓移除會議公報中台灣參與地位文字，田中光與太平洋友邦及理念相近國家合作，守住台灣在PIF的參與地位及權益，期間也跟美國等理念相近國家代表團進行10餘場雙邊會談。

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將接任外交部政次的陳明祺擁有美國耶魯大學社會學博士學位，曾任國安會諮委、陸委會副主委以及國防院執行長等職，熟悉國際戰略與中國事務，也具備豐富國安、兩岸、國防體系經驗。

涉外官員指出，因應近年地緣政治格局快速變動、美中科技貿易對抗加劇，台灣與理念相近盟友間對於國際戰略交流及因應經濟安全議題益發關鍵，陳明祺具備的政務經驗與智庫外交經歷恰能派上用場。（編輯：林淑媛）1140105