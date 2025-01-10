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藍聲援白1/11上街朱不出席 黃健庭：黨員參加都尊重

2025/1/10 11:46
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（中央社記者范正祥台北10日電）台北地方法院審理京華城案，前民眾黨主席柯文哲日前再度遭羈押禁見，民眾黨11日將舉辦司法節集會。國民黨秘書長黃健庭今天在立法院受訪表示，明天的集會，他因另有行程不會出席，國民黨主席朱立倫也不會出席，但「黨員同志或從政黨員要參加都尊重」。

北院審理京華城等案，2日晚間第3度召開羈押庭，裁定柯文哲等4人羈押禁見。民眾黨代理黨主席黃國昌3日偕黨秘書長周榆修與立法院黨團成員舉行記者會，高喊「還我司法正義，人民怒吼集結」、「111，釘孤枝」等口號。

談及民眾黨11日將舉辦司法節集會，黃國昌9日晚間表示，目前有10幾位國民黨立委表達將前往聲援，他當面感謝，因為站出來不僅是為了柯文哲，也是為了台灣的司法正義，「對我們來講，點滴在心」。

黃健庭今天赴立法院參加國民黨團大會，宣告第11屆第2任總召集人和第11屆第3會期首席副書記長選舉結果，下會期國民黨團三長分別是總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強組成。

黃健庭在會後接受媒體聯訪回應時事議題時說，朱立倫很早就在臉書聲援，台灣司法這麼不公義，甚至淪為執政者側翼對付在野黨，朱立倫也鼓勵有心要參與的都可以一起上街頭表達聲音。

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被問到自己和朱立倫是否會出席民眾黨舉辦的司法節集會，黃健庭說，自己另有行程，不會參加；朱立倫也從頭到尾沒說要參加。

此外，關於明天民眾黨舉辦的司法節集會，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在立法院議場前接受媒體聯訪時說，「我們會有很多人去」。（編輯：蘇志宗）1140110

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