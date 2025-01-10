公教團體促停砍退休金 傅崐萁允諾逐步回復人才尊嚴

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（中央社記者范正祥台北10日電）藍白聯手修法提高警消退休所得替代率，公教人員也積極爭取要求調高。全國公務人員協會等公教團體今天赴立法院，表達「立即停砍公教人員退休金，所得替代率調整與警消人員衡平」訴求。國民黨立法院黨團總召傅崐萁回應，對於公教團體的訴求，重視、支持、尊重。

包括中華民國全國公務人員協會、中華民國公教軍警消聯合總會、全國教育產業總工會、全國退休教師聯盟、台北市學校教育產業工會、新北市中等教育教師職業工會在內多個團體，今天在立法院中興大樓聯合召開記者會，質疑民國107年的年金改革是一項不公不義、違憲違法、邏輯矛盾的政策，並指出在立法院今年1月8日三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，提高警消人員休金，所得替代率最高可達80%之後，值此時機，現在正是重新檢討軍公教退休制度的時刻了。

全國公務人員協會等公教團體共同提出「立即停砍公教人員退休金，所得替代率調整與警消人員衡平」訴求，呼籲政府應修正公教人員退休資遣撫卹法，立即停砍公教人員退休金，並調整公務人員所得替代率，使與警消人員衡平，以符公平原則。

全國公務人員協會理事長高誓男說，當時推動年改時，軍人與公教脫鉤，現又與警消脫鉤，他不期待跟警消一樣，但希望能衡平。

公教軍警消聯合總會榮譽總會長劉盛良說，中華民國有今日成就，是這群軍公教警消人員貢獻，當時考進來有信賴保護原則；公教軍警消人員對國貢獻，退休後的撫卹一定要予以公平待遇。

記者會上，公教團體建議檢討3方向。第一，政策衡平一致性，軍公教退休金政策之間的邏輯應具有衡平一致性。第2，退休所得替代率調整，建立定期檢討調整機制，定期檢討退休所得替代率，調整時應考慮生活成本、通貨膨脹及社會經濟狀況，並設定退休金最低保障機制。第3，社會福利制度的整合，考量將軍公教退休金制度與其他社會福利系統，例如醫療保險、失業保險、長照制度等進行整合，以提供更全面的保障。

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包括傅崐萁和國民黨立委許宇甄、陳玉珍、張智倫、洪孟楷、黃仁，以及民眾黨立委張啓楷在內，多位立委今天到場聲援公教團體。傅崐萁說，對於公教團體的訴求，重視、支持、尊重。他表示，接下來，會一步一步完成該有的程序正義和尊嚴。

此外，傅崐萁今天在立法院議場前接受媒體聯訪時說，國家的承諾必須履行信賴保護原則，所以對於公教和其他公職人員，要逐步回復國家人才該有的尊嚴，讓一流人才進入政府；中華民國政府有足夠的財源，絕對不會有世代的問題，如果民進黨政府無法好好照顧這些人才，一再恐嚇稱說國家財政會破產，表示民進黨沒有能力執政，就應該要政黨輪替。（編輯：蘇志宗）1140110