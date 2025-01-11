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憲訴法覆議失敗 王鴻薇：總統府應10日內公告實施

2025/1/11 15:41
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）立法院昨天否決行政院針對憲訴法修正案提出的覆議案，國民黨團首席副書記長王鴻薇今天說，立法院會同時發函通知行政院、總統府，總統府收到通知後，應在10日內公告實施，讓新法上路。

立法院昨天記名投票表決行政院針對憲法訴訟法修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，有62位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」為51票，覆議案遭否決，闖關失敗。

王鴻薇今天表示，在否決覆議案後，立法院會同時發函通知行政院、總統府，總統府收到通知後，應在10日內公告實施，讓新法上路。而此次憲訴法修法新設計，是自公告之日起實施，行政院、司法院並無裁量權，可以延後實施。

王鴻薇解釋，這是因為過去國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，立法院修法NCC組織條例後，行政院竟投機取巧，不予公布實施。總統府、司法院都應根據法律程序，完全遵守，不應該再有投機取巧或想用各種方式，阻擋新法生效。

王鴻薇也說，立法院否決行政院提出的憲法訴訟法覆議案後，竟傳出政務委員林明昕提出「預防性權利救濟」，也就是該法還未公告實施前，就可聲請釋憲或暫時處分。從中華民國行憲以來，從未針對還未公告施行的法律，憲法法庭受理釋憲或暫時處分，民進黨是否想要破天荒開此惡例。

王鴻薇指出，不清楚這是否為林明昕個人意見，但當憲訴法、選罷法、財劃法修正通過後，也有一堆人提出點子，例如總統不予公告，行政院不予副署，這都是違憲的行為。奉勸民進黨不要毀憲亂政，惡例一開，永無寧日，破壞憲法體制，莫此為甚。

身兼國民黨文傳會主委的立委李彥秀說，覆議失敗後，總統就必須依法公布法律，提出釋憲及緊急處分是行政院或少數黨立委的憲政權利。她要提醒民進黨，三讀通過且經過總統公布的憲訴法，就是中華民國的法律，不論是政府、大法官、人民都必須遵守法律。

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李彥秀指出，由於日前總統賴清德提名人選的不適任，所提大法官都未獲通過，所餘大法官8人，既然沒有達到最低開會門檻，依法就是不能開會。治本之道，就是賴總統立刻補提名大法官人選，讓憲法法庭重新運作。

李彥秀強調，根據最新民調，有56.7%的民意支持憲訴法修正，反對的比例僅有30.6%。即使是民進黨的支持者，支持憲訴法修正的比例也有54.5%，反對的比例僅有34.3%。絕大多數的民意，包括民進黨的支持者，都是支持憲訴法的修正，這就是更大的民意。（編輯：張均懋、林克倫）1140111

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