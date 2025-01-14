僑委會：歐美抵制孔子學院 台僑務阻力降低

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）僑委會立院報告指出，為推動台灣國際參與，113年僑界在46個地區發起111場次活動，共有616個僑團參與、觸及逾10萬人次，且近來歐美國家對中國孔子學院與警僑事務服務站加以抵制，使台灣僑務工作所受阻力降低。

僑委會委員長徐佳青15日將列席立法院外交及國防委員會，進行「因應世界政經局勢變化，如何在總合外交政策中，串聯僑界，匯聚海外僑力，擴增友台力量，壯大我國經貿實力」專題報告，書面報告已送抵立院。

僑委會書面報告指出，僑委會鼓勵僑團運用海外人脈，爭取當地主流人士的支持，推動台灣參與「世界衛生大會」和聯合國等國際組織，113年僑界成功發起46個地區的111場次活動，共616個僑團（商）參與並觸及逾10萬人次，強化全球對台灣的關注。

該報告也說明，全球目前有超過200萬台僑、6000個僑團、1000所僑校與17萬畢業僑生校友，僑民社群能量構成了台灣與世界的重要聯繫橋梁，若能有效引導運用，應能在協助總合外交工作推動上事半功倍。

該報告強調，中國、俄羅斯等威權政體對國際秩序構成威脅，大幅增加台灣與全球民主陣營的合作空間，如近來歐美等國家皆針對「警僑事務服務站」及「孔子學院」等具干涉主權或意識形態干擾舉措加以反制，致使部分親中僑團活動日趨低調，僑務工作受到阻力略有降低。

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至於全球產業快速變動，該報告指出，僑委會將協助海外僑台商投入半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊等5大信賴產業合作，掌握產業趨勢脈動。培才方面，113年開辦產學攜手合作僑生專班及四年制與二年制產學合作海青班，入學人數分別為5723人、1027人，延攬僑生人才策略。

展望114年，僑委會報告提及，將著重鞏固與擴展海外僑界力量，透過全球綿密的僑團、僑校、商會組織、留台校友會及華文媒體等組織架構，將長期深耕經營海外僑區人脈資源，轉換成當台灣有需要時，能夠共同來為台灣發聲，並持續爭取海外僑民與國際支持，配合總合外交政策，助力國家邁步向前。（編輯：張若瑤）1140114