蔡易餘：南部空運貨運樞紐 可設在嘉義水上機場

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）國科會推動「大南方新矽谷推動方案」，但南部空運貨運能力不足，民進黨籍立委蔡易餘今天在經濟委員會質詢，希望將嘉義水上機場規劃為過渡期內的貨運樞紐，分流桃園機場壓力。

蔡易餘今天發布新聞稿表示，提升台灣在全球科技產業競爭力，國科會推動「大南方新矽谷推動方案」，將結合沙崙智慧綠能科學城及嘉義至屏東半導體S廊帶科學園區及科技產業園區，構建以AI為核心之產業生態系。

蔡易餘說，該方案以台南沙崙為起點，串聯嘉義、台南、高雄、屏東的半導體產業廊帶，其中台積電的CoWoS先進封裝技術以嘉義為中心，許多美國、日本的晶片製造與封裝作業都需回台處理。

然而，發展產業的同時，南部的空運貨運能力明顯不足。根據數據，桃園機場承擔全國近96%的貨運量，高雄小港機場僅占約1.8%。目前，許多南部製造的AI產品需要以高昂的物流成本運送至桃園出口，嚴重增加企業負擔。

蔡易餘建議，善用嘉義水上機場，將其規劃為過渡期內的貨運樞紐，水上機場周邊農地多、人口密度較低，可有效降低發展的限制。 並能快速啟用，提升現有設施貨運功能，緩解南部貨運瓶頸，分流桃園機場壓力，減少南部物流成本。

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蔡易餘說，雖然高雄市長陳其邁提出填海造陸建設國際貨運機場的構想，但該計畫預計需18至20年完成，與半導體產業高速發展的需求脫節。

針對蔡易餘的質詢，經濟部常務次長連錦漳回應，這樣的貨運規劃方向值得考慮；國發會副主委高仙桂也承諾，六大產業與生活圈的規劃將全盤評估基礎建設需求，支持在地產業發展。（編輯：謝雅竹）1140115