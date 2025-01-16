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江啟臣接見泰國台商總會訪團 讚發展多元貢獻大

2025/1/16 18:17（1/16 18:26 更新）
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立法院副院長江啟臣16日在民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委廖先翔、僑委會副委員長阮昭雄等人陪同下，接見 「泰國台灣商會聯合總會回國訪問團」。中央社記者陳俊華攝 114年1月16日
立法院副院長江啟臣16日在民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委廖先翔、僑委會副委員長阮昭雄等人陪同下，接見 「泰國台灣商會聯合總會回國訪問團」。中央社記者陳俊華攝 114年1月16日
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（中央社記者陳俊華台北16日電）立法院副院長江啟臣今天說，台商對台灣貢獻沒話講，且在泰國越來越多元；泰國台灣商會聯合總會長陳漢川說，希望台灣的高科技資源能串聯到東南亞地區、尤其是泰國，讓台商實力更跨出去。

江啟臣下午在民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委廖先翔、僑委會副委員長阮昭雄等人陪同下，接見 「泰國台灣商會聯合總會回國訪問團」。

江啟臣致詞時表示，立法院就是台商的家，歡迎大家常常回來；台商對台灣貢獻沒話講，尤其在東南亞、特別是泰國，泰國是東南亞第二大經濟體，台商耕耘很久，台商身影越來越多元，從傳統製造業、代工、電子業，到高科技產業都有。

江啟臣指出，台灣跟泰國近年進展快速，跟泰國簽署「投資促進及保障協定」，泰國也給台灣免簽；泰國對台灣經濟還是有某種程度的幫忙，泰國移工在台不少，台灣跟東南亞在經貿、投資、觀光等關係非常緊密。

江啟臣說，疫情過後，台灣人去泰國旅遊的非常多，雙方加起來超過100萬人次，台泰關係對一般民眾來說是非常親近，投資、台商就更不用講。

陳漢川表示，大家已經看到泰國的發展性，泰國慢慢要超過越南，在新南向政策國家中，泰國非常歡迎外來投資，政治穩定、經濟也正在發展，對外來投資廠商來說是非常安全的地方，能在那邊安居樂業、發展事業。

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陳漢川說，台商實力雄厚，未來希望台灣的高科技資源能串聯到東南亞地區、尤其是泰國，讓台商實力更跨出去；希望立法院能對台商有更多良性發展的法規，促進台商在國外發展。

陳漢川表示，台商總會在泰國已經成立32週年，希望未來作為台泰橋梁，能跟立法院多交換意見，一起為台灣努力。（編輯：林興盟）1140116

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