總預算案 藍白聯手媒體宣傳費統刪60%

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（中央社記者范正祥台北17日電）立法院會今天討論114年度中央政府總預算案審查總報告案，通案部分，媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%。藍白也聯手表決通過多案檢討媒體宣傳費適妥性，包括由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的5%。

行政院會去年8月通過主計總處編具的「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，函請立法院審議，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

今年度中央政府總預算案正在立法院審議階段，院會今天進度僅處理通案，國民黨立委、民眾黨立委聯手表決通過多項提案，除了包括兩黨團共同提案關於中央各機關及所屬通案刪減用途別項目，也合作通過國民黨團、民眾黨團分別所提數項關於檢討媒體宣傳費適妥性的提案。

包括通案第3案，通過國民黨團提案，要求各政府機關114年度中央政府總預算案中所編列的政策宣導費用，由單一媒體含相關企業，該年度得標金額合計不得超過該部會該項預算金額的5%。

第4案，通過國民黨團提案，要求媒宣費採限制性招標者，金額需限縮至各單位年度預算的1成以內，並自115年度起，預算書增加表列推廣費預算，以利國會監督。

第5案，通過國民黨團提案，應注意避免集中特定廠商且得標數量的前3名廠商不超過標案10%、限制性招標的採購案不應超過20%的現象，以維持媒體政策的衡平性。

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第6案，通過國民黨團提案，要求各主管機關應作成每季及年度媒體政策及業務宣傳費預算分析報告，包括得標廠商和標案金額、宣導成效等分析資訊，公布於主計總處網站專區及各主管機關網站。

此外，通案第7案，通過民眾黨團提案，要求自115年度起，各機關編列媒體政策及業務宣導費應於預算書中以表列方式呈現各項目客觀評核指標，以強化監督媒體政策及業務宣導的實際效益。（編輯：林興盟）1140117