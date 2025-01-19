卓榮泰：台日會繼續努力 讓整個區域都平安無事

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（中央社記者葉素萍台北19日電）行政院長卓榮泰今天出席「台日國際扶輪親善會2025新年會」，他說，台灣的安全不僅涉及到日本的安全，更關乎到整個東北亞、東南亞及印太地區的和平穩定，未來台日會繼續努力，讓整個區域都平安無事，如此才能向前日本首相安倍表達最高的敬意。

卓榮泰出席「台日國際扶輪親善會2025新年會」，活動未公開，行政院會後發布新聞稿。

卓榮泰致詞預祝今年5月在日本北海道札幌舉辦的「第九回日台扶輪親善會議札幌大會」順利成功；他說，國際扶輪年會將於2026年再度回到台灣舉行，政府將與大家全力辦好這場國際年會，因為這是扶輪的光榮，也是政府的責任。

卓榮泰說，台灣與日本在政府與民間交流，都培養深厚情誼，時常受到其他國家與人民欽羨，例如2個多月前舉辦的「2024世界棒球12強賽」，他與在場的日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之都希望將冠軍盃留在亞洲，片山和之也希望總決賽是由日本與台灣對戰，而雙方的願望最終都達成，並打出一場世界一流的決戰。

卓榮泰強調，台日雙方人民能有如此深厚的情誼，是長期相互關懷的結果，不論是在地震或水災發生時，總會在第一時間給予對方極大的關心和支持力量，形成「善的循環」，並展現跨越國界「超我服務」的扶輪精神。

卓榮泰表示，台日在民生產業、先進科技及區域合作等方面，始終維持緊密合作關係，並持續向上發展。各種民生用品、交通設備、重大工程建設，累積許多合作經驗成果；近來在農產品交流更取得十足進步，例如台灣火龍果成功外銷至日本，同時台灣人民也能在國內享用日本非常珍貴甜美的各式產品。

在先進科技方面，卓榮泰指出，台積電已赴日本九州熊本縣設廠，展開許多技術合作，成為產業全球布局的典範，未來台灣也會持續在先進材料及專業人才培訓等方面，與日本加強學習合作。

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至於區域合作方面，卓榮泰說，已故日本前首相安倍晉三曾說「台灣有事，就是日本有事」，台灣人民非常感念安倍對台灣的情誼，而台灣的安全，不僅涉及到日本的安全，更關乎到整個東北亞、東南亞及印太地區的和平穩定，因此未來台日會繼續努力，讓整個區域都平安無事，如此才能向安倍表達最高的敬意。

卓榮泰提到，任何公部門合作的基礎，都來自於人民及民間團體充分合作，總統賴清德非常希望藉由政府與民間團體的合作，繼續深化台日關係，也希望台灣與日本能夠真實相待、促進彼此親善友誼、照顧彼此共同利益，共創一個公平社會。（編輯：張均懋）1140119