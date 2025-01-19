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祝賀川普就職 台灣代表團訪紐約辦事處

2025/1/19 23:56
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（中央社記者廖漢原紐約19日專電）前往美國準備出席新任總統川普就職典禮活動的台灣慶賀代表團，今天短暫停留紐約期間，分別前往駐紐約辦事處與現代藝術博物館，一行人中午將離開紐約前往華盛頓。

立法院長韓國瑜，國民黨立委柯志恩、葛如鈞、李彥秀，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴及民眾黨立委陳昭姿，18日晚間抵達紐約，19日上午利用趕往華府前的短暫時間，前往外交部駐紐約辦事處。

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駐處官員向代表團成員介紹簡報辦事處工作項目與環境後，一行人轉往紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art， MoMA）參觀，博物館人員一早在人潮入館前，向韓國瑜及立委介紹博物館各項展出。

慶賀代表團成員將於美東時間19日中午搭乘列車轉往華盛頓，在華府期間除了參與川普（Donald Trump）就職活動外，也將拜會美國政界與智庫人士。（編輯：陳正健）1140119

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