台灣慶賀團抵華府 駐美處簡報參與川普就職方案

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（中央社記者石秀娟華盛頓19日專電）美國總統當選人川普20日就職，立法院長韓國瑜帶領的跨黨派慶賀團今天下午已搭火車抵達華府。駐美代表俞大㵢在聯合車站月台迎接，一行人隨即前往下榻飯店，飯店外也有僑胞相迎。

韓國瑜一行人18日在紐約落地，19日搭火車抵達華府的聯合車站。

川普（Donald Trump）的就職典禮因極地寒流帶來低溫，臨時改到國會山莊內的圓形大廳（Capitol Rotunda）舉行，戶外觀禮均取消。主辦單位在圓形大廳僅安排數百個座位，台灣慶賀團一行人無法入場，將改以其他方式參與。

慶賀團抵達飯店後，俞大㵢隨即向團員簡報可能參與就職的方案。

韓國瑜帶領的慶賀團成員還包括民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，國民黨立委葛如鈞、李彥秀、柯志恩，與民眾黨立委陳昭姿共8人。

慶賀團一行將在華府停留4天，期間預計拜會聯邦參眾議員、分別在智庫威爾遜國際學人中心（Wilson Center）及傳統基金會（The Heritage Foundation）舉辦閉門座談，並拜會美國在台協會（American Institute In Taiwan）總部。

華府台灣同鄉聯誼會秘書長陳惠青召集黃埔同學會、華府榮光會、華府台聯會、大同盟、中華商會、旅美南投鄉親會、美京中華會館分部等僑社，於19日晚間在華府近郊舉辦歡迎韓國瑜的僑宴，席開40桌。

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因舉辦僑宴的僑社色彩偏藍，慶賀團的民進黨籍立委預計不會出席。

慶賀團預計22日召開記者會說明此行成果，並參加大華府台灣商會舉辦的餐會，駐美副代表楊懿珊預計會出席。一行人之後即搭火車返回紐約，23日搭機返台。（編輯：何宏儒）1140120