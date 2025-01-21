蕭副總統澎湖春節慰勉海巡 還為虎井嶼貓群帶來飼料

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（中央社澎湖縣21日電）農曆春節將屆，副總統蕭美琴今天前往澎湖虎井離島等安檢所慰問海巡人員，感謝海巡堅守崗位、守護國家與國人安全，同時對島上的貓群帶來年節飼料，提前過年。

蕭副總統今天由海洋委員會主委管碧玲及海巡署副署長謝慶欽等人陪同抵澎，搭乘海巡艇前往澎湖離島虎井安檢所與馬公漁港、馬公商港等安檢所及艦隊分署第八海巡隊慰勉海巡四個基層單位，對海巡人員在春節期間，堅守崗位、守護國家與國人安全的辛勞，讓民眾過好年，表達高度肯定，並分別致贈加菜金。

蕭副總統表示，國家不會遺忘在偏遠地區默默付出、辛勤工作的海巡基層人員，要特別感謝海巡單位，在執行繁重勤務時，面對中國的灰色地帶襲擾，始終堅守崗位，全力以赴守衛藍色國土，讓國人感到安心。

蕭副總統說，她與金馬澎有著深厚緣分，去年6月2日親自見證交船的「永康艦」，目前就在第八海巡隊服役守護海域安全，期勉海巡持續秉持專業執法，為國家與人民的安全面對挑戰、貢獻心力。

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管碧玲表示，當前海巡已不限於傳統的執法任務，更須應對日益嚴峻的挑戰，考驗著快速反應能力及專業素養，並指出，蕭副總統對導入全球最先進執勤科技十分關心，將是海巡科技升級的關鍵角色；在蕭副總統的支持下，海巡署將有效提升提升科技能量，成為守護國家安全的海上科技防線。

蕭副總統在虎井島慰問海巡人員時，還特別在有「貓島」稱呼的虎井嶼上，頒發「特別版加菜金」貓飼料，並親自餵食島上的貓群，讓貓族提前加菜過年。海巡人員感受到蕭副總統對「人與貓」的關懷。（編輯：李淑華）1140121

農曆春節即將到來，副總統蕭美琴（前右）21日前往澎湖虎井離島等處慰問海巡人員，還特別為島上貓群帶來零食點心。（總統府提供）中央社 114年1月21日