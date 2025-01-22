夏立言：執政團隊應有更多知川派 才能保障國家利益

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）美國總統川普正式上任，國民黨副主席夏立言今天表示，川普上任後簽署了很多行政命令，對台灣會有影響，希望民進黨的執政團隊，特別是國安團隊，應該要有更多的「知川派」，才能保障國家利益；國民黨做為反對黨，會繼續強力監督政府。

國民黨今天召開中常會，黨主席朱立倫因父喪請假未出席，由夏立言代為主持會議，夏立言表示，他代表黨部向朱立倫及其家屬致意，希望能節哀順變。

針對川普就任美國總統，以及立法院長韓國瑜率跨黨派代表團赴美祝賀，夏立言指出，肯定外交部與駐美代表處在相關安排工作上做了很大的努力。也向韓國瑜在寒冷的天氣，要在美國參加這麼多的活動，表示敬意。

夏立言提到，川普上任後簽署了很多行政命令，對國際和台灣會有一些翻天覆地的影響，希望民進黨的執政團隊，特別是國安團隊，應該要有更多的「知川派」，才能保障國家利益；國民黨做為反對黨，必須繼續強力監督政府。

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夏立言也說明，過去7天世界上發生很多事情，在台灣，嘉南地震造成很多民眾受到傷害，希望中央與地方政府能通力合作，盡快幫助災民克服困難，恢復正常生活。

夏立言強調，在國民黨、民眾黨的通力合作下，通過中央政府總預算案，國民黨盡了反對黨監督政府的責任，刪減該刪減且不必要的預算，但政府卻以各種謊言，說國民黨違反國家安全與國民福祉，其中大部分內容都是民進黨的謊言，希望文傳會要盡量讓民眾了解，國民黨的一切作為，都是為了替民眾看好荷包，這是非常重要的事情。（編輯：張若瑤、林家嫻）1140122