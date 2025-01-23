嘉義大埔地震 卓榮泰：因應餘震預劃春節應變人力

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（中央社記者高華謙、賴于榛台北23日電）嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，行政院長卓榮泰今天表示，近期各地依然有餘震可能，請各部會預劃春節緊急應變人力，以因應突發狀況，也要儘速處理救助補助事項申請及發放，讓災民安心過年。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，嘉南地區21日凌晨發生地震後，已在第一時間掌握狀況也了解情形，當天就前往台南視察，也要求各部會及地方政府全力救助，特別感謝地方政府及第一線執勤的軍警消醫護人員及民間團體，將災害損失降到最低。

卓榮泰說，地震後，部分地區公路與水電中斷，經各單位積極搶修，已全部恢復穩定。近期各地依然有餘震可能，請各部會預劃春節緊急應變人力，以因應後續是否有餘震造成的突發狀況。

卓榮泰表示，因地震造成道路、橋梁、學校等公共設施損害災情，請各部會主動徵詢地方重建需求，並儘速提報工程會專案審議，完成災後復建。

卓榮泰說，在地震後，請內政部比照花蓮0403地震經驗，啟動災後搶救及補助作業，內政部國土署也成立「私有建築物耐震弱層補強」專案辦公室，主動提供民眾相關諮詢及補助申請等服務，也請衛福部、金管會、勞動部等主動協助民眾，秉持從寬、從速、從簡原則，處理救助補助事項申請及發放，讓災民安心過年。

卓榮泰表示，請氣象署持續監測地震活動，積極精進各種觀測網與相關資訊設備，強化防災教育，也宣傳發展多元警報，而在新增提前預警的門檻定義，請氣象署運用新科技協助，詳細規劃執行，協助民眾在面臨地震時，以正確有效方式保護自身安全。

卓榮泰指出，春節將至，一定要讓屋舍受損的民眾有妥適安排，可以過一個溫暖不孤單的年。

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內政部透過新聞稿表示，內政部長劉世芳在會中報告，震央附近的台南市、嘉義縣傳出部分災情，截至1月22日下午2時止，0121嘉義大埔地震共造成全台50名民眾受傷就醫。

劉世芳說，有關嘉南建物受損部分，國土署已協助調度土木與結構技師執行建物緊急鑑定評估，對於張貼紅黃單建物，國土署也將比照民國113年0403震災作法專案方式協助，台南市建物復原經費若不足，國土署將再與台南市政府溝通協調，至於災民安置，則請台南市啟動開口合約因應處置。（編輯：蘇志宗）1140123