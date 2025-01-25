春節勗勉中壢警 總統：已對台灣燈會做好萬全準備

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（中央社記者葉臻桃園25日電）2025台灣燈會將從2月12日起至23日在桃園舉辦。總統賴清德今天至桃園市政府警察局中壢分局春節勗勉時說，桃市府團隊跟警察對於台灣燈會已做好萬全準備，相信民眾都能很放心。

賴總統上午在內政部長劉世芳、警政署長張榮興、桃園市長張善政、桃園市政府警察局長吳坤旭等人陪同下至中壢分局春節勗勉，並聽取中壢分局長林鼎泰進行重點工作報告。

賴總統致詞時表示，今天是全國民眾連假首日，他特別來到桃園市，向桃園市、全國的全體警察表達感謝，因為警察一年365天、一天24小時都站在第一線，維護治安、穩定交通、服務人民，對於國家、社會、人民的貢獻非常大。

賴總統說，桃園市是北台灣的國門，也是工商的重心，治安或交通都非常繁重，尤其是2月12日開始將舉辦台灣燈會，桃園市警消的繁忙、工作的負擔可見一斑，所以他特別來向桃市府、警消對於舉辦這次台灣燈會所做的種種準備，表達由衷的感謝。

賴總統也說，桃園市的團隊跟警察對於2月12日的台灣燈會，可能面臨的各種狀況，都已經做好萬全準備，相信全國民眾一定會非常放心，也祝福燈會能平安、順利成功，他也歡迎、鼓勵民眾到桃園市參加台灣燈會。

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張善政說，台灣燈會將在中壢舉辦，他已經和同仁開過幾次會，不管是過年或是燈會期間，都有萬全的準備。

張善政也說，賴總統特別關心警方打擊詐騙，也提醒若有特殊案例，要向民眾宣導；桃園日前就有民眾被詐騙、房產險被移轉，市府和檢警合作，成功終止移轉、保住民眾房產。（編輯：李淑華）1140125

總統賴清德（前左）25日至桃園市政府警察局中壢分局春節勗勉，並頒發加菜金。中央社記者葉臻攝 114年1月25日