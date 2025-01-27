加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

英國駐台代表將離任 林佳龍頒贈睦誼外交獎章

2025/1/27 14:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張良知台北27日電）英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）將於2月離任，外交部長林佳龍24日頒贈「睦誼外交獎章」，以表彰鄧元翰任內對深化台英關係的貢獻。

林佳龍表示，台英關係在鄧元翰駐台4年內顯著進展，不僅雙方簽署的協議發揮了示範型作用，英國下議會也通過動議案反制中國扭曲聯大第2758號決議的意圖，他並期待未來英國能支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

林佳龍今天在臉書發文指出，鄧元翰派駐台灣4年任內，台英雙邊關係有著十分顯著的進展。2023年11月，台英雙方簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）；2024年5月台英簽署「有機農產品相互承認瞭解備忘錄」，都是台灣與歐洲國家在相關領域簽署協議的首例，具有示範性意義。

林佳龍表示，自2021年英國擔任七大工業國（G7）輪值主席以來，G7已多次在聲明中強調台海和平穩定對全球安全與繁榮至關重要。英國下議會更在2024年底通過「台灣國際地位」動議案，指出聯合國大會第2758號決議並未確立中國對台灣的主權，也未提及台灣在聯合國的地位，反制中國刻意扭曲決議的意圖。

google news透過 Google News追蹤中央社

展望未來，林佳龍說，期待台英關係在鄧元翰打下的堅實基礎上更進一步發展。隨著英國正式加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣期待英國支持台灣加入該協定；同時也鼓勵英國加入由台、美、日、澳、加所組成的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），成為首個參與該架構的歐洲合作夥伴。

林佳龍指出，鄧元翰曾提及他在1980年代於香港學習中文時，就期待派駐台灣，台灣社會的自由環境與民眾的友善更讓鄧元翰感到舒適。鄧元翰促成台英兩國在2022年相互承認駕照，即便外交生涯即將劃下句點，他仍期盼未來能再次造訪台灣；林佳龍也感性說道，「期待你再回來，我們台灣人的好朋友，鄧元翰代表」。（編輯：翟思嘉）1140127

林佳龍
外交部預算遭刪減凍結 林佳龍憂台灣在世界舞台消音GCTF邁入第10年 林佳龍：帶給世界正面影響
鄧元翰
2月將離任 英國代表鄧元翰不捨：40年來最想駐台英國駐台代表：英國和台灣可成太空衛星產業超級盟友
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：