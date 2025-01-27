陳菊腫瘤手術後腦血管阻塞 陳其邁：復原狀況好

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（中央社記者張已亷高雄27日電）監察院長陳菊去年在高醫就診檢查在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。高雄市長陳其邁今天表示，陳菊復原狀況非常好，會持續與院方保持聯繫。

市長陳其邁今天到高雄市交通局智慧運輸中心視察年節疏運暨慰問，會前接受媒體聯訪表示，大家都非常關心陳菊的身體健康狀況，也祝福她能夠早日恢復健康，會跟院方保持聯繫。

陳其邁說，陳菊復原狀況非常好，也逐步在復健當中，關心陳菊健康的市民們可以放心。

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監察院長陳菊去年底感冒至高雄醫學大學附設中和紀念醫院就診並安排例行性健康檢查，發現右側腎臟腫瘤，手術切除，出院前發生左側腦血管阻塞。

高醫1月8日表示，陳菊目前健康狀況穩定，院內也安排復健課程；因亟需靜養及復健，並持續追蹤觀察全身健康狀態，陳菊家屬除委託院方感謝各界關心外，也請求各界給予安靜療養空間。（編輯：陳清芳）1140127