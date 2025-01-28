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法鼓山除夕撞鐘祈福 賴總統許新春3願盼朝野和諧

2025/1/28 23:20（1/28 23:31 更新）
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總統賴清德（左）出席法鼓山「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」指出，代表全國人民許下三願，盼未來一年風調雨順、國泰民安、台灣無災無難，更希望印太穩定、世界和平。中央社記者王鴻國攝 114年1月28日
總統賴清德（左）出席法鼓山「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」指出，代表全國人民許下三願，盼未來一年風調雨順、國泰民安、台灣無災無難，更希望印太穩定、世界和平。中央社記者王鴻國攝 114年1月28日
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（中央社記者王鴻國新北28日電）總統賴清德今晚出席法鼓山「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」。賴總統致詞時指出，盼朝野和諧，社會團結一心，代表全國人民許下三願，盼未來一年風調雨順、國泰民安、台灣無災無難，更希望印太穩定、世界和平。

賴總統今晚9時30分出席法鼓山「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，在方丈和尚果暉法師陪同下，敲響法華鐘。

賴總統致詞表示，法鼓山自從一代宗師聖嚴師父開山以來，數十年如一日，宣傳佛法教化人心，推動公益慈善，救護人心；每年更在除夕夜，舉行敲鐘祈福大典，安定人心，可以說功德無量，對世界貢獻非常大，代表全國人民向法鼓山表達最高敬意與謝意。

賴總統表示，當前固然國際情勢險峻，國內也充滿挑戰，但對國家的未來仍深懷信心，佛陀說有願就有力量，願有多大，力量就有多大。今天除夕夜，在法鼓山共同敲響法華鐘108聲響，將掃除108種煩惱，克服108種挑戰，只要政府和人民合作、朝野和諧，社會團結一心，國家必然能夠乘風破浪，勇往前進。

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賴總統代表全國人民許下三願表示，一願，風調雨順，物阜民豐，百業興隆，人民安居樂業；二願，國泰民安，台灣無災無難；三願，印太穩定，世界和平。

法鼓山表示，法華鐘自2006年12月正式啟用，為法鼓山園區的鎮山之寶，是全球第一座刻有整部法華經與大悲咒的青銅梵鐘，共計7萬152個字，總重25公噸，於2007年除夕夜舉辦撞鐘祈福。以彌陀普佛法會與撞響108聲法華鐘聲，作為去除108種煩惱的象徵，傳遞淨化人心、淨化社會，增長慈悲智慧的圓滿祝福，開啟新的一年。（編輯：楊昭彥）1140128

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總統賴清德（左2）出席法鼓山「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，盼政府和人民合作、朝野和諧，社會團結一心，國家勇往前進。中央社記者王鴻國攝 114年1月28日
總統賴清德（左2）出席法鼓山「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，盼政府和人民合作、朝野和諧，社會團結一心，國家勇往前進。中央社記者王鴻國攝 114年1月28日
總統賴清德（左3）出席法鼓山「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，盼政府和人民合作、朝野和諧，社會團結一心，國家勇往前進。中央社記者王鴻國攝 114年1月28日
總統賴清德（左3）出席法鼓山「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，盼政府和人民合作、朝野和諧，社會團結一心，國家勇往前進。中央社記者王鴻國攝 114年1月28日
總統賴清德（左2）出席法鼓山「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，盼政府和人民合作、朝野和諧，社會團結一心，國家勇往前進。中央社記者王鴻國攝 114年1月28日
總統賴清德（左2）出席法鼓山「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，盼政府和人民合作、朝野和諧，社會團結一心，國家勇往前進。中央社記者王鴻國攝 114年1月28日
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