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賴總統大年初二屏東發福袋 提醒小心投資詐騙

2025/1/30 12:20（1/30 12:31 更新）
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總統賴清德（前中）30日到屏東縣東港東隆宮參香祈福，並發放福袋給民眾，向大家拜年。中央社記者李卉婷攝 114年1月30日
總統賴清德（前中）30日到屏東縣東港東隆宮參香祈福，並發放福袋給民眾，向大家拜年。中央社記者李卉婷攝 114年1月30日
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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）總統賴清德今天到高屏地區發福袋，並到屏東縣東港東隆宮參香祈福，除祝福大家新年發財，也提醒民眾留意防詐，尤其群組的投資詐騙。

賴總統發福袋行程，今天第1站到屏東縣東港東隆宮。賴總統致詞提及，向大家拜年，民眾在新年求平安、添福壽、大發財，但在大發財之前要留意不要被騙，現在台灣社會1天有500多件詐騙案，這很嚴重。

賴總統也詢問現場民眾「手機裡面有加LINE的，舉手看一下」，民眾紛紛舉手回應。

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賴總統指出，詐騙集團多是透過LINE群組行騙，提醒大家防詐要訣，如果是透過群組又根本完全不認識的人，對方若說投資有多好賺、賺多少，那就是注意了。因此，在祝福大家新年發大財前，也提醒千萬不要被騙。

今天東港東隆宮排隊領取賴總統福袋的隊伍長達數百公尺，長輩、小朋友都來排隊，廟方人員也不斷提醒大家不合照、不簽名、不握手原則，現場秩序良好。（編輯：戴光育）1140130

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