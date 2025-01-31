1把筷子折不斷 卓榮泰籲國人團結面對挑戰

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）行政院長卓榮泰今天在宜蘭說，針對世界局勢變化，台灣要先團結，就像1把筷子折不斷意思一樣，只要團結一致什麼樣困難都可面對，進而掌握先機解決各項問題。

今天是農曆大年初三，卓榮泰上午先後前往宜蘭縣內的補天宮、同安廟與永安宮參拜祈福，並發送新春福袋向在場民眾拜年。

卓榮泰致詞時說，他昨天前往桃園埔頂仁和宮參拜祈求「人和」，希望人與人之間互相信賴與幫助；今天來到補天宮，則希望「補天分」，祈求天運、世運，讓全世界發展的情勢能對台灣一直有利，同時透過自身不斷努力，希望能在變化多端的時機中，掌握各種與他國合作或促進自身發展的機會。

他指出，總統賴清德帶領國家的方向非常清楚明確，而施政過程中，除了需要國人支持外，也需要國會的協助，但目前114年中央政府總預算遭國會大幅刪減與凍結，恐導致政府政策無法完整推動，造成各地方建設推動速度快慢不一，對各地方及所有人民都不公平。

卓榮泰說，政府施政，最重要是國會要幫忙，大家也許擔心國會一些預算還沒通過，他請國人好好過年，其他的事，賴總統和行政院會妥善處理，全力爭取預算過關，讓全國建設全面推動。

卓榮泰表示，俗話說：「1根筷子折得斷，1把筷子折不斷」，不論遭遇什麼困難或國際情勢如何變化，只要團結就可掌握先機、迎刃而解。行政團隊絕對會持續努力打拚，並積極向國會爭取與溝通總預算，落實所有建設計畫，讓全台灣建設可以同步進行、同步發展，請國人放心。

談到地方發展，卓榮泰指出，行政院經濟發展委員會已通過決議，規劃推動「6大區域產業及生活圈」，其中宜蘭分別被劃定為「首都圈黃金廊帶」及「東部慢活城鄉」之中，希望讓宜蘭「飲雙管水」，展現全新面貌。

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他說，在「首都圈黃金廊帶」方面，政府將致力推動科技創新、海洋創新與觀光雙廊帶、綠色智慧走廊及生技醫療。此外，在「東部慢活城鄉」方面，台灣東部擁有美麗的海岸線，再加上位於宜蘭的國立陽明交通大學附設醫院持續不斷投入醫療服務量能，未來宜花東屏南將會是發展觀光文創、大健康產業的重鎮。

卓榮泰說，為配合6大區域治理計畫的落實，地方交通建設也會同步發展，包括國道、省道、縣道，以及「高鐵延伸宜蘭」等路網規劃，希望打造便捷、順暢的交通。（編輯：張銘坤）1140131