初二桃園廟宇參拜 卓榮泰：會全力促進朝野和諧

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（中央社記者葉臻桃園30日電）今天是大年初二，行政院長卓榮泰上午至桃園廟宇參拜時說，與立法院在總預算上有溝通困難，如同車輪漏氣難以前行；朝野間若無法團結，台灣就無法在國際上站穩腳步，會全力促進朝野和諧。

卓榮泰上午分別至桃園市大溪埔頂仁和宮、南崁五福宮等廟宇參拜並發送賀歲福袋，他致詞時表示，總統賴清德上任8個多月來，帶領國家的方向非常清楚明確，就是要保護國家安全、促進社會進步，並推動更多建設。

他舉例，政府已提出六大區域治理計畫，並將桃園劃定為「桃竹苗大矽谷」，未來將成為帶動台灣科技發展的重要基地；中央將與地方政府合作，引進世界先進科技及國際大廠進駐，進一步扶植國內科技大廠發展，使其更具世界競爭力。

卓榮泰指出，政府將在全台各地同步推動140項以上的地方基礎建設，這些建設推動都需要經費執行，但目前行政院與立法院在今年度中央政府總預算的溝通上遭遇若干困難，如同車子的輪胎漏氣一樣，難以繼續前進。

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他表示，國際情勢變化多端，朝野間若無法團結合作，台灣就無法站穩腳步，不僅降低其他國家與台灣合作的意願，更有可能隨時被其他競爭國家超越。

卓榮泰指出，行政團隊在年後會全力促進朝野和諧，重新充飽輪胎的氣，讓行駛在國家前進方向的車子繼續開得平穩、順暢，讓國人能夠安心，未來台灣絕對會是一個更進步、文明的國家。（編輯：戴光育）1140130