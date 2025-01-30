賴總統大年初二高雄發福袋 籲團結讓台灣更安全

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（中央社記者林巧璉高雄30日電）總統賴清德今天上午至高雄市大港保安宮參拜，賴總統說，盼大家團結讓高雄更進步、讓台灣更安全，也向民眾宣導要慎防詐騙，尤其是LINE群組上的投資詐騙群組最盛行。

賴總統今天在高雄市長陳其邁、高雄市議長康裕成與民進黨立委李昆澤、邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑、李柏毅、黃捷，以及多名高雄市議員陪同下至大港保安宮參拜，並發放新年小紅包。主辦單位預估有約2000人領取，賴總統發放約20多分鐘。

賴總統致詞時指出，高雄市的進步速度越來越快，遠景也越來越寬廣；這些成果是陳其邁帶領的團隊相當努力，也是高雄市8席立委做中央、地方的橋梁，「這幾年高雄的進步不是只有市民有感，而是全台都有感，今年年假到高雄觀光的人數眾多。」

「我們今天來到大港保安宮，也代表大船要入港了」，賴總統表示，過去國際一流的表演團體如果到台灣頂多是在台北市演出，但現在都到高雄，這些團體到高雄的次數比到台北還多，由此可見高雄會繼續進步。

賴總統也藉著與民眾面對面的機會宣導慎防詐騙，賴總統說，大家到廟裡拜拜都希望能保平安、添福壽及發大財；但是發財前要了解目前全球都有詐騙問題，台灣也一樣面臨嚴重的詐騙問題，所有詐騙中又以投資詐騙最多。

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賴總統指出，投資詐騙最常在社群媒體LINE群組上出現，群組內還有有暗樁會說投資賺了很多，甚至還會讓人先賺幾個月，這是放長線釣大魚千萬要注意，「今年大家一起防詐騙，讓社會更安定、人民更安全。」

賴總統表示，高雄民進黨8席立委相當辛苦，因為現在朝小野大，未來朝野困局也希望民眾能更支持政府，盼朝野間能合作共同為台灣打拚。（編輯：戴光育）1140130

農曆大年初二，總統賴清德（中）30日到高雄市新大港保安宮參香，並發放小紅包給民眾。中央社記者林巧璉攝 114年1月30日