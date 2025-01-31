賴總統：中國併吞台灣企圖沒變 有責任守護國家

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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）總統賴清德今天至鹿港天后宮參香祈福並向民眾提醒，網路上不認識的網友介紹投資，根本沒見過面、沒說過話，不能相信；另外，中國併吞台灣企圖沒變，他有責任守護國家安全。

總統賴清德今天中午至鹿港天后宮參香祈福並發福袋給民眾，彰化縣長王惠美、民進黨立法委員黃秀芳、陳素月、陳秀寳等人出席；雖然下雨，鹿港老街仍湧入大量人潮，天后宮更是萬頭攢動。

賴總統致詞提及近日嘉義縣、台南市一帶地震，希望媽祖保佑讓地震「趕快過去」、災民早日恢復正常生活；總統也說，台灣1天發生500多件詐騙案，損失金額每天約新台幣4億元至6億元，被騙民眾失去一生累積、家庭失和，統計財損其中逾7成是投資詐騙導致。

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賴總統表示，台灣每百人約98、99人使用LINE通訊軟體，親友若介紹投資「有可能」，但網路上不認識的網友，根本沒見過面、沒說過話，那種投資不能相信，尤其投資詐騙會放長線釣大魚，起初先給獲利引誘。

總統也說，中國併吞台灣企圖沒變，不論話說得多漂亮，但對台灣武力威脅、利益誘拐沒減少，也透過各種手段在台灣統戰，近年被檢方起訴、法院判刑有罪間諜犯越來越多，顯示中國對台灣統戰越來越嚴重，因此，他擔任總統，有責任守護國家安全、延續國家生存發展、發展經濟並照顧弱勢、人民安定過日子。（編輯：張銘坤）1140131