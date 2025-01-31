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總統台中參香發福袋 為近日台南嘉義地震祈福

2025/1/31 10:39（1/31 11:48 更新）
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總統賴清德（前左2）31日赴台中豐原區慈濟宮參拜並發放福袋，吸引許多民眾到場排隊領取。中央社記者蘇木春攝 114年1月31日
總統賴清德（前左2）31日赴台中豐原區慈濟宮參拜並發放福袋，吸引許多民眾到場排隊領取。中央社記者蘇木春攝 114年1月31日
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（中央社記者蘇木春台中31日電）總統賴清德今天到台中參拜、發放福袋，吸引許多民眾到場排隊領取。賴總統會中表示，現在國際局勢變化多端，且近日台南與嘉義地震，他要請媽祖保佑台灣風調雨順與平安。

賴總統今天在民進黨籍立委何欣純，與地方民意代表等人陪同下，到台中豐原區慈濟宮、東區樂成宮等地，參香與發放福袋，吸引許多民眾到場排隊領取。

賴總統在慈濟宮致詞時表示，他要感謝慈濟宮，在2016年台南地震時，捐助善暖幫助救災走過困境。現在國際局勢變化多端，且近日台南與嘉義地震，他要請媽祖保佑台灣風調雨順與平安。

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提到全世界都面臨詐騙問題，賴總統說，台灣每天發生超過500件詐騙案、受騙金額逾新台幣4億元，最多的是投資詐騙，提醒民眾要注意通訊軟體LINE群組的假投資案件，千萬不要相信。

此外，賴總統指出，中國對台灣併吞的企圖越來越明顯，不管是武力威脅、利益誘拐，甚至透過各種方式對台灣統戰，大家只有這塊土地，要一起同心守護台灣、維護民主，平時競爭是一回事，但國家的主權絕對不能放棄。（編輯：張銘坤）1140131

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總統賴清德（前左4）31日在民進黨立委何欣純（前左3）等人陪同下，前往台中豐原區慈濟宮參拜、發放福袋，並祝福民眾新年快樂。中央社記者蘇木春攝 114年1月31日
總統賴清德（前左4）31日在民進黨立委何欣純（前左3）等人陪同下，前往台中豐原區慈濟宮參拜、發放福袋，並祝福民眾新年快樂。中央社記者蘇木春攝 114年1月31日
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