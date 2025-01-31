蕭副總統新北板橋拜廟：願天佑台灣 大家加油

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（中央社記者趙敏雅新北31日電）副總統蕭美琴今天上午前往新北市板橋廟宇參拜，並和民眾拜年。蕭美琴在板橋慈惠宮致詞時說，相信在場每個人都希望國家平安、經濟繁榮，「願天佑台灣，大家加油」。

蕭副總統在民主進步黨籍立委蘇巧慧、張宏陸，民進黨籍新北市議員石一佑、戴瑋姍等陪同下，上午10時25分許抵達板橋慈惠宮參拜，接著轉往板橋接雲寺參拜祈福並發放福袋。

蕭副總統到板橋慈惠宮上香參拜，祈求國泰民安。她表示，非常高興昨天完成「環台一圈」拜廟行程後，今天大年初三能到板橋慈惠宮與民眾相互祝福、拜年，希望每個家庭都能健康喜樂，大家一起為台灣加油，也為台灣祝福。

上午10時40分許板橋接雲寺外出現人龍，大批民眾排隊等候蕭副總統到來，盼領取福袋。蕭副總統發放紅包時向民眾說恭喜、新年快樂，有人比出手指愛心並喊「蕭美琴，加油」。

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民眾踴躍索取福袋，不少人拿手機拍照記錄。蕭副總統也與立委蘇巧慧等人一起大喊「台灣加油！」氣氛熱烈，蕭副總統笑說，「我都燒聲了」。

隊伍前排王姓夫妻說，「特別來追星」，一得知蕭副總統大年初三要到板橋，上午8時就從土城出發來排隊，等待2個多小時拿到福袋，忍不住興奮合影。隊伍後排民眾則說，很喜歡蕭美琴，排了約1小時，「幸好有拿到福袋，太幸運了！」（編輯：張銘坤）1140131