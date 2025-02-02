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立院新會期民眾黨擬推不在籍投票 聚焦媒體司法改革

2025/2/2 15:20（2/2 15:58 更新）
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圖為總統副總統、區域或原住民立委以及全國不分區及僑居國外國民立委的政黨票投票箱。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北2日電）立法院第11屆第3會期2月展開，民眾黨團主任陳智菡表示，下會期優先法案擬處理不在籍投票，以及集會遊行法等；民眾黨立委張啓楷則說，將會繼續推動媒體改革及司法改革的相關法案。

立法院新會期將在2月3、4日報到，開議日將由朝野協商後決定。因本屆立法院三黨不過半，從去年2月1日上任以來，朝野立委常處於高強度政治攻防，新會期動態備受矚目。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡接受中央社記者訪問時表示，下會期的優先法案，包括處理不在籍投票、集會遊行法、勞保條例、農業金融改革；另外，還有財政收支劃分法修法後續等重要議題。

民眾黨立委張啓楷指出，這屆立法院即將進入第3會期，第1會期推了國會改革、第2會期是財政改革，還沒結束的則有媒體改革與司法改革。

媒體改革部分，張啓楷說，要求數位平台使用者付費的「新聞媒體與數位平台強制議價法」草案，以及揭露媒體股權資訊、財務資訊的「衛星廣播電視法」草案，將列為優先處理的法案。

張啓楷指出，近期因司法不公，引起很多人民注意，「111釘孤枝」活動很多民眾也走上街頭；立法院司法及法制委員會1月已初審通過，在刑法增訂妨害司法公正罪章、棄保潛逃罪、提升脫逃罪法定刑等條文，下會期將繼續推動修法。

另外，公教團體希望「立即停砍公教人員退休金，所得替代率調整與警消人員衡平」訴求，國民黨團總召傅崐萁曾允諾將「公務人員退休資遣撫卹法」修法列為新會期優先法案。

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張啓楷說，上會期民眾黨團做過民調，有7成支持提高警消的所得替代率；以前財政不好才要年金改革，現在國家財源豐富、稅收增加很多，去年多收新台幣5300億元，且本來5年就要通盤檢討，現在已經第6年，「我個人贊成不要再砍」，但黨團內部要再討論。

張啓楷表示，農曆年前黨團成員已經有陸續討論下會期的優先法案，隨時會再討論，預計新會期開議前黨團將舉行記者會，公布優先法案清單。（編輯：翟思嘉）1140202

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