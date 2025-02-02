立院新會期綠搶政策話語權 拚預算解凍

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（中央社記者王揚宇台北2日電）立法院新會期2月展開，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民進黨團除會按步驟推動行政院所提議案外，她評估新會期戰場將是在野黨擬推國安相關修法，另希望行政部門關注並強化論述，搶回政策發球權與話語權。

此外，她也說，因為藍白針對總預算案提出上百案的預算凍結案，有關預算解凍案部分，除在程序上可能排案受阻外，很現實的，院會依舊是藍白多數，要解凍談何容易。

立法院會期每年兩次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。立法院第11屆第3會期2月1日展開，至於正式開議時間，吳思瑤說，待朝野黨團協商討論。

面對新會期挑戰，吳思瑤說，過去一年，藍白在國會多數下，推動許多反進步法案，讓退步思維回來，更嚴重的是大砍114年度中央政府總預算案，例如外交部媒體宣傳費遭全刪，就是要讓台灣走不出去，並且精準打擊「國安守門人」預算，例如陸委會、數位發展部、國家通訊傳播委員會等。

吳思瑤表示，經過這一年的觀察，她認為藍白合已經回不去了，且未來會愈來愈緊密，而且如果台灣民眾黨立委黃國昌擔任民眾黨主席，民眾黨可能會愈來愈往深藍去。

吳思瑤認為，在此情況下，她個人評估，新會期藍白將推動國安相關法案的修法或立法，包括反滲透法、縮短中配入籍年限，或是推動國家安全戰略法的立法，侵犯總統在國家安全執掌的法律，「新會期是國安的戰場」，雖然對上的是藍白陣營，但其實是面對中國的步步進逼。

吳思瑤指出，民進黨團在新會期除了會按照步驟、依序推動行政院送來立法院審議的福國利民法案，在看清楚藍白的招式情形下，也能提早因應提出對案，況且民進黨是執政黨，行政部門的能量足夠控制政策話語權，期盼行政部門強化，一定要搶回政策的發球權、話語權，而非在立法院的戰場中，每天只打防禦戰，應該要丟球逼藍白「上場打球」。

吳思瑤也提到，新會期雖然是法案會期，但也可能會變成預算解凍會期，因為藍白針對總預算案提出上百案的預算凍結案，有的解凍條件是須經院會或委員會同意後始得動支，但要經院會同意，這是過去在立法院沒有發生過的事情。然而，有關預算解凍案部分，除在程序上可能排案受阻外，很現實的，院會依舊是藍白多數，要解凍談何容易。

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吳思瑤表示，倘若藍白在立法院程序委員會就擋案，不讓解凍案排入院會，該部會的預算就無法解凍，如同預算被刪減，而解凍案真的進入院會，各黨質詢人數、時間多少等，如何規定，這可能需要朝野黨團協商討論，因為沒有相關規定。

吳思瑤評估，藍白推動諸多毀憲亂政的法案，倘若經憲法法庭宣告違憲後，可能要重新修正，因此以後每個會期也有可能變成違憲法案再修的會期，像是被宣告違憲的國會擴權法案，為藍白擦屁股。（編輯：蘇龍麒、翟思嘉）1140202