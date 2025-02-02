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美國關稅重擊 學者：中國不是解決加拿大經濟藥方

2025/2/2 22:27（2/2 22:31 更新）
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不列顛哥倫比亞大學（UBC，或稱卑詩大學）公共政策和全球事務學院昨天舉辦「印太地區研討會：2025年的挑戰及其對加拿大的影響」論壇，多位學者專家呼籲加拿大落實印太戰略，中國不是解加國經濟的藥方。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年2月2日
不列顛哥倫比亞大學（UBC，或稱卑詩大學）公共政策和全球事務學院昨天舉辦「印太地區研討會：2025年的挑戰及其對加拿大的影響」論壇，多位學者專家呼籲加拿大落實印太戰略，中國不是解加國經濟的藥方。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年2月2日
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（中央社記者程愛芬溫哥華1日專電）正值美國對加拿大發動貿易戰之際，多名學者專家在一場座談會中，呼籲加拿大落實「印太戰略」，積極與包括台灣在內的印太地區國家建立更緊密往來，並強調中國仍被視為威脅和風險，並不是解決加國經濟的藥方。

由於美國總統川普宣布4日起對加拿大輸美商品徵收25%關稅。不列顛哥倫比亞大學（UBC，或稱卑詩大學）公共政策和全球事務學院昨天舉辦「印太地區研討會：2025年的挑戰及其對加拿大的影響」論壇，逾200人參與，聆聽十幾位學者專家分享意見。

對日本、韓國、印度、泰國、台灣等政經局勢有深入研究的多位學者專家均強調，加拿大「印太戰略」非常重要，當前需積極拓展印太市場、促進貿易多元化。

加拿大在2022年11月底公布的「印太戰略」，明確將中國定義為「日益具破壞性的全球強權」，並承諾要反擊「在加拿大領土任何形式的外國干涉」，並加強加拿大的網路安全系統，同時投入更多的資源來「提高加拿大對中國的競爭力」。

但如今加拿大和美國的關係動盪，是否可能讓加拿大轉投中國懷抱呢？加拿大亞太基金會研究策略部副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）對中央社表示，儘管加美啟動貿易戰，並不能因此讓加中關係變得親近。

她說：「我們和中國的關係始終是處於競爭的狀態。如今兩國在外交上是針鋒相對的，但無損已存在的經貿關係和人民交流，我相信加中兩國關係基本保持穩定，不會變得更親近。」

提到加拿大和台灣關係，納吉布拉說，2023至2024年是加台關係的好年頭，預計這種情況將會持續下去。「過去2年加台在投資、創新技術、醫療衛生等領域都簽署了很多協議，如何深化並落實這些協議將是下一步的重要事項，期盼有更多私營企業和民間社會都參與合作。」

台灣憂慮美國可能會對晶片課徵100%關稅，不列顛哥倫比亞大學政治系教授肖逸夫（Yves Tiberghien）則表示，美國科技公司發展的AI人工智慧產品，全都仰賴台灣生產，如果開徵關稅，倒楣的只是美國的公司和消費者，因為蓋一座晶片廠要耗費很長的時間和龐大的金錢，這對於正在和中國較勁的美國來說，不是一個好選擇。

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駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣和其他韓國、菲律賓、泰國、馬來西亞、寮國等國的總領事，在論壇後一併受邀參加主辦方舉辦的農曆新年晚會。劉立欣當眾介紹溫哥華台僑的情況，也說明台加關係穩定發展的狀態。

劉立欣表示，新的一年，台加雙方可進一步在AI人工智慧、科技創新、生物科技、綠色能源等領域合作，並希望台灣有機會購買加拿大的液化天然氣。（編輯：高照芬）1140202

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#川普2.0
美國總統川普下令，2月4日起對加拿大輸美商品徵收25%關稅，可能引發新貿易戰。加拿大亞太基金會研究策略部副總裁納吉布拉2日在一場座談會中說，她不認為中國是解決加美關係矛盾的藥方。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年2月2日
美國總統川普下令，2月4日起對加拿大輸美商品徵收25%關稅，可能引發新貿易戰。加拿大亞太基金會研究策略部副總裁納吉布拉2日在一場座談會中說，她不認為中國是解決加美關係矛盾的藥方。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年2月2日
駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣（前排左1，正說話者）和韓國、菲律賓、泰國、馬來西亞、寮國等國的總領事，受邀參加不列顛哥倫比亞大學公共政策和全球事務學院舉辦的農曆新年晚會，當眾介紹台加關係。 （駐溫哥華辦事處提供） 中央社記者程愛芬溫哥華傳真 114年2月2日
駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣（前排左1，正說話者）和韓國、菲律賓、泰國、馬來西亞、寮國等國的總領事，受邀參加不列顛哥倫比亞大學公共政策和全球事務學院舉辦的農曆新年晚會，當眾介紹台加關係。 （駐溫哥華辦事處提供） 中央社記者程愛芬溫哥華傳真 114年2月2日
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