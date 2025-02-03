罷免團體送件 侯友宜：政治不需要對立與衝突

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市長侯友宜今天主持市府新春團拜並到議會賀年，他針對部分罷免團體陸續將進行送件動作表示，60年一次的雙立春，希望大家都能夠和諧、團結，政治不需要的是對立跟衝突。

新北市政府今天舉辦新春團拜，侯友宜率副市長劉和然等人向市府局處首長及員工拜年，隨後還到議會，和新北市議會議長蔣根煌、副議長陳鴻源等人向朝野黨團幹部及員工賀年。

侯友宜和蔣根煌互贈紅包，侯友宜笑說，這是他每年拿到的第1個紅包；蔣根煌則期勉府會和諧及新年各項議事業務都能順利推展。

由於閏6月關係，今年蛇年的農曆有2個「立春」，今天是第1個立春。侯友宜接受媒體聯訪時表示，正月初六上班日，是今年非常特殊的蛇年雙立春，俗話說，一年有2個立春「黃土變成金」，只要大家用正能量彼此之間互相鼓勵，所有人一定在健康、事業、財富都是非常順順利利。

透過 Google News 追蹤中央社

媒體詢及對藍綠有很多罷免團體今天起會開始送件的意見，正月初六是難得60年一次的雙立春，那雙立春就是希望每一個人大家都能夠和諧、團結、正能量，尤其執政者也是用這樣一個說法，希望把它化成行動。

他強調，政治不需要的是對立跟衝突，需要是大家多溝通、傾聽民眾的聲音，所以用這個態度，大家共同面對，國運就會昌隆。（編輯：李錫璋）1140203

新北市長侯友宜（左7）3日上午率副市長劉和然（前右）等人到新北市議會，和新北市議長蔣根煌（左6）等人一同向朝野黨團幹部及員工賀年及發放紅包。中央社記者王鴻國攝 114年2月3日