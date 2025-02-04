朱立倫新北團拜 要求黨籍首長建設、民代盡責監督

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）國民黨主席朱立倫今天表示，台灣應團結和諧，和比鬥好很多，但若心中只有鬥垮在野黨，並無法解決問題；他不希望製造對立，也要求黨籍首長加強地方建設，民代善盡監督職責。

朱立倫今天在國民黨新北市黨部參加新春團拜，並與副市長劉和然、藍營市議員、工業策進會總幹事謝政達等人，互道恭喜與祝福。

朱立倫在致詞與接受聯訪時表示，希望社會更團結與和諧，但民進黨在新春開工就搞全台大罷免，當家鬧事讓社會非常搖頭，且台灣將永無寧日。

朱立倫說，即使如此，地方基層該做的事情依舊要做，希望黨籍首長與民代要全力為民服務，立委不是護航者，該全力監督政府、通過民眾關心的法案，預算該通過的就要通過。

至於財政收支劃分法，朱立倫表示，這是很重要的民生議題，也是以往不分黨派共同的意見，讓地方好好建設。財劃法應回歸民眾需求的考量，民眾過好日子，台灣自然會更好，但民進黨卻將財劃法政治化。

遭罷團送件第一階段罷免提議書的國民黨立委葉元之，今天也出席團拜；朱立倫說，葉元之勤跑基層、全力配合市長侯友宜爭取預算，解決民眾的問題，民進黨卻拚政治。

他說，民進黨在各地總動員發動罷免該區域藍營立委，台灣應該要「和」不應該要「鬥」，故他才會呼籲賴總統要以智慧解決問題，非以鬥爭鬥跨在野黨。否則，最後傷害的將會是台灣。必要時，將以戰止戰。

朱立倫說，國民黨立委本來就重視民生法案，他也要求立委在新會期重新檢討創業與就業議題、能源議題、關注國際經貿環境的變化，以讓民眾過好日子，未來立院黨團也會以此為核心。

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對於藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世，朱立倫說，大家感到難過與遺憾，民眾秉持善念希望安慰其家人，並關心流感危及健康；社會應該多一點人性，不應該泛政治化攻擊大S家人造成傷害。

葉元之致詞與接受聯訪時表示，昨天參與新北市府行動治理座談會，就是居中瞭解地方建設與民意，有哪些是需要立委出面與中央協調的地方。對於浮洲地區都市計畫、爭取閒置空間給里民使用等，都致力於民眾需求，並將中央的資源帶到地方。（編輯：林恕暉）1140204