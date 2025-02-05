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悼念辜嚴倬雲 馬英九：兩岸和平發展是辜媽媽心願

2025/2/5 14:59（2/5 15:19 更新）
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台泥公司榮譽董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲（右）辭世，前總統馬英九（左）發文悼念。圖為2016年2人在金門和平紀念園區揭碑儀式上合影。（中央社檔案照片）
台泥公司榮譽董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲（右）辭世，前總統馬英九（左）發文悼念。圖為2016年2人在金門和平紀念園區揭碑儀式上合影。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北5日電）台泥公司榮譽董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲於4日辭世，前總統馬英九今天說，他稱呼為「辜媽媽」的辜嚴倬雲待他如親，每次見面總是多所勉勵，他近年致力於兩岸和平發展，相信這就是辜媽媽的心願，也是兩岸人民的共同心願。

雲品國際今天發布新聞稿指出，台泥公司榮譽董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲於2月4日安詳辭世，享嵩壽105歲。

馬英九透過臉書表示，他非常震驚與難過，辜嚴倬雲是他總統任內聘的資政，而且多年以來待他如親，因此他都稱辜嚴倬雲為「辜媽媽」，一方面感念辜振甫對國家、對兩岸關係的貢獻，一方面也是感受一位慈祥的長輩，始終鼓勵且呵護著他。

馬英九說，辜媽媽忠黨愛國，終身是國民黨黨員，始終協助國民黨發展茁壯，包括他個人幾次選舉，辜媽媽都非常關心；辜媽媽也熱心公益，足為社會典範，格外有意義的是陪伴夫婿辜振甫參加數次「辜汪會談」，開創兩岸關係重要篇章。

馬英九指出，2016年4月29日，「辜汪會談」23週年，他特別邀辜媽媽前往金門和平紀念園區，為「和平台海，繁榮永續」紀念碑揭碑，彰顯曾是戰地的金門，如今成為觀光勝地，對兩岸和平穩定發展的意義，以及「辜汪會談」對兩岸制度化協商不可磨滅的貢獻。

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馬英九說，當時辜媽媽以近百歲高齡在儀式上發言，表示「經過23年的風雨和波折，現在和平發展局勢得來不易，大家一定要格外珍惜。兩岸和平是兩岸人民的共同願望，未來兩岸一定要在和平的道路上一齊邁進」。這段話讓他相當感動。

馬英九表示，他最近一次拜訪辜媽媽，精神氣色均佳，還用溫暖的手握住他的手，勉勵多為國家社會做事。他近年推動兩岸青年交流，致力於兩岸和平發展，相信這就是辜媽媽的心願，也是兩岸人民的共同心願。（編輯：林興盟、蘇志宗）1140205

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