黃國昌：賴總統一意孤行推大罷免行動 不會袖手旁觀

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（中央社記者陳俊華台北5日電）民眾黨代理黨主席黃國昌今天說，過去他呼籲總統賴清德以蒼生為念，不要撕裂台灣社會，既然賴總統一意孤行，持續進行大罷免行動，為對抗綠色威權體制、守護台灣民主，「我們不會袖手旁觀」。

黃國昌昨天接受媒體專訪時提到，面對大罷免潮，希望賴總統在今天民進黨中常會後有清楚態度，不要再拿公民團體當擋箭牌，用兩面手法欺騙台灣社會；賴總統如果執意為之，民眾黨一定會有反制作為。

媒體報導，民進黨團總召柯建銘今天說，「藍、白、紅三位一體出賣台灣」，直指中共若來要命也要錢，即便是鴻海創辦人郭台銘財產也會變成零，因此大罷免就是要保衛國家與人民的生命財產安全。柯建銘也說，黃國昌在政治上已被判死刑，「一個死人怎能跳出來，叫總統停止罷免？」

黃國昌晚間透過媒體群組表示，從柯建銘在民進黨中常會後的發言，持續抹紅抹黑、攻擊在野黨，高談闊論大罷免，可以清楚知道賴總統的心虛與兩面手法。

黃國昌說，過去他以最懇切的態度，呼籲賴總統以蒼生為念、以台灣為念，不要繼續撕裂台灣社會、製造對立衝突。既然賴總統執意一意孤行，要持續進行所謂大罷免的行動，為了對抗綠色威權體制，守護台灣民主，「我們不會袖手旁觀」。

台灣民眾黨也透過媒體群組指出，請賴總統不要玩兩面手法，近期台灣政局紛擾，已影響社會穩定及未來發展。

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民眾黨強調，賴總統一面喊穩健有序的領導台灣，一面卻散布假消息，抹黑理性監督總預算的立委；一面說尊重大罷免的公民團體，一面又躲在公民團體背後，操弄政治鬥爭。

民眾黨表示，賴總統若真想展現「願意多做、願意多幫忙」的態度，就應讓國際社會看見民主穩定的台灣，應立即要求黨內停止操作罷免，把資源與焦點放在真正攸關台灣未來的課題上。畢竟，沒有真正落實團結、沒有真正尊重多元與對話，所有政治宣示都將淪為口號而已。（編輯：林興盟）1140205