藍指政院各區辦淪養老中心 綠：污名化好人才

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（中央社記者王承中、王揚宇台北5日電）行政院中辦副執行長吳音寧指國民黨立委刪除全台服務中心業務預算，意圖讓公務員無法辦公。國民黨團今天表示，行政院各區聯合服務中心存在的目的只是在幫民進黨收留「失意政客」，各部會在各區都有自己的辦公室或派出機關，地方業務完全不受影響。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，為擴大第一線服務，行政院過去在5個區域設立聯合服務中心，並非現在才設，而國民黨團刪減預算的理由是針對個人、政黨立場，根本是報復式刪減預算，而且還把好人才污名化為酬庸，實在太不公允。

行政院中部辦公室副執行長吳音寧4日在臉書發文指出，行政院聯合服務中心面臨「開工大問題」。以中部服務中心為例，這個月的水電油錢郵資電話費等基本開銷，已經付不出來。想問國民黨立委基於什麼理由，將全台服務中心的業務預算刪除99%，意圖讓公務員無法辦公。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，此時是檢討行政院各地區服務中心最佳時機，中辦關門各部會地方業務照常運作，各部會在各區也都有自己的辦公室或派出機關，完全不受影響。

國民黨團表示，行政院各區聯合服務中心存在的目的只是在幫民進黨收留「失意政客」，應該藉此機會好好檢討行政院組織架構，去除盲腸機關，此時不做，更待何時。

國民黨團指出，行政院中辦是精省後留下的機關，在民進黨執政後卻變成民進黨最大的「失意政客回收中心」，細看114年度中央政府總預算，行政院聯合服務中心編列新台幣共3689萬5000元，刪除3652萬元6000元，卻沒有正式的職掌，早已淪為民進黨各派系喬事中心。

國民黨團表示，各區執行長、副執行長更是「失意政客養老中心」，各區執行長、副執行長每月薪水動輒10萬元以上，比照簡任文官12至13職等，不需公務人員任用資格，民進黨在野時說要裁撤，執政後卻是「肥貓塞飽塞滿」，任用這些失意政客來坐領高薪，把人民的血汗錢，拿來養肥貓，是否就是行政院使用預算的方式。

國民黨團指出，行政院拿人民的錢，養民進黨的失意政客，才是現在行政院各區服務中心最大的問題，行政院長卓榮泰敢不敢、有沒有能力處理。

對此，民進黨立法院黨團在臉書撰文提到，國民黨與台灣民眾黨聯手刪除行政院5個聯合服務中心（中部、南部、東部、雲嘉南、金馬）99%的業務費，而業務費的科目包括水電、通訊、租金、物品、車輛養護等，幾乎被刪光後，空有公務人員，燈都開不了，怎麼服務民眾。

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吳思瑤說明，行政院中部聯合服務中心執行長莊競程過去是台中市的立委，與吳音寧一樣，都是訓練有素的專業人才，學經歷俱佳，但在藍營眼中，這些人才卻變成酬庸，服務不分顏色，藍白卻戴著有色眼鏡殃及人民，還用藉口轉移焦點。

吳思瑤提到，為擴大服務量能，0403花蓮震災重建專案辦公室設在行政院東部聯合服務中心，這是應國民黨團總召傅崐萁的要求，但因為預算被刪，現在租金都付不出來，被迫撤出，試問誰在照顧花蓮、誰在傷害花蓮。（編輯：翟思嘉）1140205