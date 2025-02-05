僑委會春訪團 東京首演熱鬧開唱

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（中央社記者戴雅真東京5日專電）僑務委員會春節文化訪問團執行委員會主辦的「春節文化訪問團亞洲團」今晚在東京舉行首場公演，表演涵蓋客語、台語、華語以及原住民歌唱表演，展現台灣多元文化，場面十分熱烈。

春訪團公演晚間在東京知名的淺草公會堂舉行。僑委會委員長徐佳青、駐日副代表周學佑、橫濱分處處長張淑玲、負責東京場主辦的日本中華聯合總會會長羅鴻健、春訪團演出執行委員會執行長洪益芬，以及來自日本各地的僑胞與會，現場座無虛席。

徐佳青致詞表示，2025年的春訪團第一站來到東京，她很榮幸趕上這場演出。今晚除了有客語、台語、華語、原住民語，同時也演唱日本語歌曲，希望能夠用各種不同的語言，在農曆新年的歡樂氛圍當中，祝福僑胞在新的一年平平安安，也祝福台灣和日本都能夠風調雨順。

她表示，日本和台灣是非常接近的國家，有共同的經驗，也面對相同的挑戰，過去無論是地震或颱風，兩個國家都互相幫助、互相了解，也互通有無。台日關係在外交部以及所有僑胞和日本朋友的共同努力之下，雙方的合作愈來愈多，希望透過今天這場公演，感謝大家多年來的努力。

節目由台灣小姐邱怡澍主持，演出陣容包括董事長樂團、客語金曲歌王黃連煜、DJ大衛、原住民歌手桑布伊、台灣新生代女歌手謝曉艾。

桑布伊帶來原民歌王萬沙浪的經典歌曲「風從哪裡來」等膾炙人口歌曲，並以一曲「快樂搖擺」帶動氣氛，吸引許多人站起身隨旋律搖擺，氣氛十分歡樂。黃連煜獻唱歌手文夏的台語歌詞「彼個小姑娘」，中間插入原唱日本歌手橋幸夫「潮来笠」的歌詞，吸引僑胞共鳴。

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謝曉艾以動人音色演唱「望春風」、「無人熟識」、「心花開」等台語歌曲。今年成軍第28年的董事長樂團帶來搖滾版鄧麗君組曲「我只在乎你」、「月亮代表我的心」，以及會讓僑胞想念台灣美食的「心愛的牛肉麵」，並戴上臉譜面具演出代表歌曲「眾神護台灣」，把氣氛炒到最高潮。

徐佳青最後上台與演出嘉賓共同合唱「愛拚才會贏」，替這個美好的夜晚劃下句點。（編輯：唐佩君）1140205