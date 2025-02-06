管碧玲接見以色列駐台代表 盼台以海洋交流合作

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（中央社記者張已亷高雄6日電）海委會主委管碧玲今天接見以色列駐台代表游瑪雅等人，期盼台以兩國在海洋藍色經濟、海洋能源與碳捕捉、海域安全等議題上，能發展有意義經驗交流及合作可能。

海洋委員會主委管碧玲與海巡署長張忠龍等人，今天在海巡署接見以色列駐台代表游瑪雅，及駐台北以色列經濟貿易處長杜亞維。管碧玲在臉書（Facebook）發文指出，台灣與以色列相距雖遠，但長期以來維繫良好關係；另外，以色列在海事、太空及水資源科技上，都有值得台灣借鏡之處。

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游瑪雅表示，以色列半數以上人口緊鄰地中海，對海洋依賴很深，如藍色經濟、藍碳等許多海洋領域新興議題，也有向台灣學習空間。

另外，管碧玲向對方介紹2個培養海洋研究青年的國際競賽，分別是國家海洋研究院的「諾大師海洋大數據競賽」（NODASS）及海委會的「台灣海洋國際青年論壇」（Ocean Challenge），歡迎以色列青年人才參與，而游瑪雅與杜亞維對此表達高度興趣，2人會將訊息帶回以色列，並鼓勵以國團隊參加。（編輯：陳仁華）1140206