內政部推老宅延壽 補助4至6層樓老屋室內外整建

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（中央社記者高華謙台北6日電）內政部說，台灣面臨人屋雙老議題，將推動「老宅延壽計畫」，針對30年以上樓高4到6層且初評安全的集合住宅，提供室內外管線更新、無障礙設備等經費補助，延長房屋使用，預計3個月內與各界座談後再研議補助經費等細節。

內政部今天辦理114年新春記者會說明「老屋延壽計畫（草案）」。部長劉世芳說，全台屋齡超過30年以上建物約500萬戶，以台北、新北與桃園「北三都」最多，其中22%屬於4層或5層樓老舊公寓，還有早期6層樓但無電梯規劃的華廈，短期內全面更新重建緩不濟急。

劉世芳說，內政部去年12月舉辦老宅延壽研討會，邀產官學界討論，並指示國土署就結構安全的高齡建物，提出老宅延壽機能復新方案，也將2050淨零碳排趨勢納入考量。

她表示，研議中的老屋延壽機制，包括政策整合、行政程序簡化、資金挹注及專業輔導團隊等，藉簡易、快速評估與修復補強技術工法活化老屋，且無需拆除重建，可降低興建建築碳排量及大量廢棄物。將持續與各界溝通，內容完備後將報請行政院核定執行。

國土署長吳欣修補充，過去整建維護碰到最大問題是只補助大廈共有部分，要爭取整體支持速度慢，因此老宅延壽整建重點包括簡化程序，不一定要透過管委會機制才能完成；且補助室內修繕，例如地面重新打平、提升浴室安全性等，若讓住戶住得舒適，就不一定有向外租屋或社宅需求，也能使長輩住得安心。

補助經費方面，吳欣修表示，計畫不會是一次性補助，而是分項提供不同選擇，因老屋狀況不同，對於無障礙設施、外牆拉皮或加裝電梯等需求也不同，因此可能會以各種項目提供單價上限與組合。

吳欣修表示，計畫先推動試辦，經簡化程序後，相信能提高民眾意願與興趣，以過去經驗來說，往往需要1年到2年讓政策適應、加溫，過程中也能檢討修正流程與補助內容，讓更多老宅願意加入。

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針對草案上路時程部分，內政部次長董建宏說，還在研擬政策方向，會在3個月內召集NGO團體、學者專家與縣市政府深入座談，才會有完整計畫期程與可能經費，也鼓勵民間業者或銀行業者參與，透過民間投資，帶動都市環境更新、住宅更新與淨零碳排方式改變。

劉世芳表示，關於行政程序簡化或政策整合，會再陸續評估是否推出法案，放在住宅法、都更危老條例內會是可行方向，如果有需要，會朝法制化方向前進，爭取更多空間。（編輯：林家嫻）1140206