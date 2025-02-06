政院：聯合服務中心助陳情及重大建設 成績有目共睹

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（中央社記者賴于榛台北6日電）行政院各地聯合服務中心業務費遭刪除比例達99%，且遭在野黨批評無用。行政院今天表示，部分在野黨過去執政時或許有酬庸情事，但近年來聯合服務中心協助處理各地陳情案，以及配合處理中央重大工程建設，成績有目共睹。

今年度中央政府總預算遭大幅刪減，行政院發言人李慧芝晚間表示，在野黨刪除114年度行政院及所屬預算案第4目「聯合服務費」項下「業務費」新台幣3652萬餘元，刪砍比例達99%，且事後持續指控聯合服務中心沒有功能，只是部分在野黨過去執政時期或許存有酬庸情事，但近年來，地方聯合服務中心的服務成績有目共睹，非政治語言能輕易抹煞。

李慧芝說，政策施行推廣需因地制宜，行政院在中部、雲嘉南、南部、東部、金馬離島等地區共設置5個聯合服務中心，就是希望能夠藉由這些分支，推行政府政策、提升服務量能，處理各地陳情案等。

協助陳情案件部分，李慧芝指出，去年度中部共受理475件、南部及東部各受理千餘件陳情，事項包含內政、交通、農業、教育、原民、客家、財政、衛福、退撫等，且許多案件必須經年累月的耐心協調，也有賴地方聯合中心人員四處奔波。

她表示，若無聯合服務中心妥適協助，每年數以千計的陳情人與家屬，以及連帶受到影響的一般大眾，需要花費數倍甚至數10倍以上的時間與精力，來往台北與不同的中央機關部門，才能解決關切事項。

協助政策部分，李慧芝指出，為配合處理中央重大工程建設，聯合服務中心需辦理政策宣導、區域協調、實地會勘，以完整蒐集民意，妥善與在地居民溝通，諸如花東環島電網串連計畫、台電碧海機組開關場前清水溪河道大石清理作業、花東地區發展條例執行作業（每年每縣2億的花東基金補助提案）、台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫等。

李慧芝說，上述計畫都與當地民生以及國家重大建設相關，需要嫻熟當地居民與地理生態環境的中央政府機關代表，才能用最快效率完成溝通協調，如今聯合服務中心被刪砍到連會勘旅費車資都付不出來，政院感到十分遺憾。

李慧芝表示，若逢天災劇變，例如颱風過後出海口淤積、農損與涉及農水路破損，甚或地震所造成的災損修復與交通疏運，也都有賴聯合服務中心與地方政府的積極溝通，才有辦法在最快時間讓民眾生活恢復到常軌。

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立法院目前尚未將總預算審查報告送至行政院，不過李慧芝說，各部會的主計單位已按照媒體報導以及立院宣讀的內容，要求各部會撙節財源，因此不待總預算審查報告送來政院，其實已對各部會運作造成實質影響。

李慧芝表示，政院已請聯合服務中心先維持最低程度的運作，並於本週積極盤點可能受影響的業務，待未來總預算案送至政院後，將再行研議救濟及因應措施。（編輯：林克倫）1140206