美國房產遭質疑 李彥秀落淚不捨家人遭肉搜

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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北10日電）國民黨立委李彥秀遭質疑在美國擁有房產卻未申報，她今天接受政論節目專訪時表示，美國房產目前只有一間是先生與女兒自住。談到家人因這件事情遭到肉搜，李彥秀也不捨落淚。

李彥秀今天接受政論節目「中午來開匯」專訪。她說，年輕時到美國念書，當時父親希望她能安定下來，不要再經常搬家，基於疼愛她，購買了一間房子。

李彥秀表示，在她研究所還沒讀完時，便回台灣了；2年後，家人覺得她不會再回美國，因此23年前就把父親買的那間房子賣掉。

李彥秀說，那間房子出售後，第一次擔任市議員時並未登記申報，這是她的疏失，但後來已補辦該有的程序並接受行政罰款，但這已是23年前的事情。

談到2016年的房產，李彥秀表示，當時與先生侯冠群經過討論後，在爾灣購置房產，主要考量未來自己的工作與政治環境，希望給孩子一個不受影響的成長環境，這間爾灣的房產一直都有申報。

此外，李彥秀提到，2020年落選那一年，她身體狀況不佳，花了很多時間看醫生，最嚴重時視力僅剩0.3。當時朋友提醒應該進行財產規劃，因此她決定進行生前財產信託，並購買富勒頓的一間公寓，做為未來孩子在美國生活的保障。

她說，這段期間她與家人的隱私遭受侵害，包括有人在美國拍攝侯冠群與孩子住所的照片，甚至公布車號，讓她相當難過。她表示，讓孩子赴美就是希望他們能夠免於受到自己工作的影響，沒想到還是遭到波及。

談到侯冠群跟女兒，李彥秀淚流不止。她說，從政後希望女兒的成長環境不要受她的工作環境影響，沒想到還是受影響了。

李彥秀強調，自己的房產都誠實申報，若有申報錯誤也已更正，該接受行政處罰的部分也已完成；但對於近來的抹黑與造謠，尤其有人誤導稱李彥秀有10多間房產，她已於2月7日正式提出告訴，對於相關的不實指控，將持續蒐集證據，提供給檢察官。

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對於網紅八炯指侯冠群的親舅舅為中共高層官員，甚至達到副國級領導人級別，並公開關係圖試圖佐證。李彥秀說，侯冠群的母系家族，在當時的政治環境下，家族成員對於去留有不同選擇，有些人來到台灣，有些人則留在中國，這是個人的決定，應該被尊重。

李彥秀說，自己嫁給侯冠群，尊重他的家庭背景及政治立場，這些事情發生於70年、80年前，無需過度解讀。（編輯：蘇志宗）1140210