加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感B型山形株已絕跡 疾管署：秋冬流感疫苗改打3價 估買700萬劑
首頁 / 政治

美國房產遭質疑 李彥秀落淚不捨家人遭肉搜

2025/2/10 15:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、蘇龍麒台北10日電）國民黨立委李彥秀遭質疑在美國擁有房產卻未申報，她今天接受政論節目專訪時表示，美國房產目前只有一間是先生與女兒自住。談到家人因這件事情遭到肉搜，李彥秀也不捨落淚。

李彥秀今天接受政論節目「中午來開匯」專訪。她說，年輕時到美國念書，當時父親希望她能安定下來，不要再經常搬家，基於疼愛她，購買了一間房子。

李彥秀表示，在她研究所還沒讀完時，便回台灣了；2年後，家人覺得她不會再回美國，因此23年前就把父親買的那間房子賣掉。

李彥秀說，那間房子出售後，第一次擔任市議員時並未登記申報，這是她的疏失，但後來已補辦該有的程序並接受行政罰款，但這已是23年前的事情。

談到2016年的房產，李彥秀表示，當時與先生侯冠群經過討論後，在爾灣購置房產，主要考量未來自己的工作與政治環境，希望給孩子一個不受影響的成長環境，這間爾灣的房產一直都有申報。

此外，李彥秀提到，2020年落選那一年，她身體狀況不佳，花了很多時間看醫生，最嚴重時視力僅剩0.3。當時朋友提醒應該進行財產規劃，因此她決定進行生前財產信託，並購買富勒頓的一間公寓，做為未來孩子在美國生活的保障。

她說，這段期間她與家人的隱私遭受侵害，包括有人在美國拍攝侯冠群與孩子住所的照片，甚至公布車號，讓她相當難過。她表示，讓孩子赴美就是希望他們能夠免於受到自己工作的影響，沒想到還是遭到波及。

談到侯冠群跟女兒，李彥秀淚流不止。她說，從政後希望女兒的成長環境不要受她的工作環境影響，沒想到還是受影響了。

李彥秀強調，自己的房產都誠實申報，若有申報錯誤也已更正，該接受行政處罰的部分也已完成；但對於近來的抹黑與造謠，尤其有人誤導稱李彥秀有10多間房產，她已於2月7日正式提出告訴，對於相關的不實指控，將持續蒐集證據，提供給檢察官。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於網紅八炯指侯冠群的親舅舅為中共高層官員，甚至達到副國級領導人級別，並公開關係圖試圖佐證。李彥秀說，侯冠群的母系家族，在當時的政治環境下，家族成員對於去留有不同選擇，有些人來到台灣，有些人則留在中國，這是個人的決定，應該被尊重。

李彥秀說，自己嫁給侯冠群，尊重他的家庭背景及政治立場，這些事情發生於70年、80年前，無需過度解讀。（編輯：蘇志宗）1140210

#李彥秀
#美國
李彥秀
官員涉牽線李彥秀助理 移民署：主動自檢已停職劉世芳：內政部無法查證李彥秀綠卡 若授權可轉AIT
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：