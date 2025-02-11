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總統接見史瓦帝尼副總理 助史國續推戰略儲油槽計畫

2025/2/11 18:36（2/11 19:05 更新）
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總統賴清德（右）11日在總統府接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）（左）訪團一行，兩人握手致意。中央社記者趙世勳攝 114年2月11日
總統賴清德（右）11日在總統府接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）（左）訪團一行，兩人握手致意。中央社記者趙世勳攝 114年2月11日
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（中央社記者溫貴香台北11日電）總統賴清德今天接見友邦史瓦帝尼王國副總理札杜莉表示，台史邦誼已超過半世紀，協助史瓦帝尼興建戰略儲油槽是兩國之間至今最具規模的合作計畫，台灣將繼續推動這項計畫，也期待在各領域有更豐碩的合作成果。札杜莉感謝台灣的幫助，並表示史瓦帝尼會持續和台灣站在一起。

總統賴清德下午在總統府接見史瓦帝尼

史瓦帝尼小百科

  • 史瓦帝尼為中華民國友邦。
  • 位於非洲南部，北、西、南三面被南非包圍，東面與莫三比克相鄰，人口約130萬。
  • 國境面積約1萬7364平方公里，略小於台灣的一半，首都為姆巴巴內市
  • 信仰以基督教（40%）為主，其次為天主教（20%）、伊斯蘭教（10%）和傳統宗教。
  • 使用貨幣Emalangeni與南非幣等值。
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王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）所率訪團一行人，總統致詞表示，過去札杜莉在外交部長任內曾經訪問台灣，這次首度以副總理身分率團來訪，他要表達最誠摯的歡迎。

他表示，謝謝史瓦帝尼持續在各個國際場域支持台灣的國際參與，台灣和史瓦帝尼的邦誼已經超過半世紀，無論在農業、經貿、教育、醫療等領域，都緊密的合作，其中，協助史瓦帝尼興建戰略儲油槽，是兩國之間至今最具規模的合作計畫，台灣將繼續推動這項計畫，也期待在各領域有更豐碩的合作成果。

總統說，台灣和史瓦帝尼都是愛好和平的國家，在國際情勢瞬息萬變、極權主義不斷擴張的威脅下，希望未來兩國繼續在國際上相互扶持，也為兩國人民的福祉繼續打拚。

總統賴清德（右）11日下午在總統府接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）（左）所率訪團一行，並致詞表達歡迎。中央社記者趙世勳攝 114年2月11日
總統賴清德（右）11日下午在總統府接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）（左）所率訪團一行，並致詞表達歡迎。中央社記者趙世勳攝 114年2月11日

札杜莉則恭喜台灣在12強世界棒球賽中奪下冠軍，展現台灣人民的韌性、紀律及卓越。她也感謝台灣提供史瓦帝尼的各項協助，不但為史瓦帝尼往後的世代留下非常好的根基，也展現兩國間強健的夥伴關係。

札杜莉細數兩國合作成果，包括戰略儲油槽計畫、央行大樓的興建、國際會議中心、五星級飯店，還有電氣化等等計畫，顯現兩國之間夥伴關係的強健。

在教育方面，她提到，台灣教育部的獎學金計畫，許多史國學生已到台灣就讀，接受台灣世界級教育，在許多學科如工程、醫學、商業，目前已有畢業生回到史國為史國發展做出貢獻，為此非常感謝台灣。

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在工業及科技方面的基礎建設，她說，台灣跟史國的投資相關部門合作，協助史國在地企業，提供更多機會及就業。台灣對史國在科技及醫療方面的協助，改變許多人生命，提升史國醫療水準及專業。

她重申，史國向來都與台灣站在一起，而且會持續跟台灣站在一起。史王對台灣的支持會持續、非常堅定，支持台灣的主權、穩定及在世界上應有的一席之地。（編輯：翟思嘉）1140211

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影片來源：presidentialoffice
總統賴清德（右）11日下午於總統府接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）訪團一行，與訪團成員逐一握手致意。中央社記者趙世勳攝 114年2月11日
總統賴清德（右）11日下午於總統府接見史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）訪團一行，與訪團成員逐一握手致意。中央社記者趙世勳攝 114年2月11日
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