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警察、國安、移民行政特考等考試 6/14起舉行

2025/2/13 12:02
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（中央社記者高華謙台北13日電）考試院說，民國114年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員、移民行政人員考試及特種考試退除役軍人轉任公務人員考試，於6月14日與15日舉行；6月16日舉行警察特考外事警察人員類別外語口試。

考試院今天在院會後透過新聞稿說明，除警察特考三等考試外事警察人員類別、一般警察特考第二試、國安特考第二試及第三試、移民特考第二試及第三試集中在台北考區應試外，其餘考試分設台北、台中、台南、高雄、花蓮、台東等6考區舉行。

針對考試各等別及類科組別設置情形，考試院說，警察特考三等考試設行政警察人員等13類別組共306名；四等考試設行政警察人員等5類別組共1733名，合計2039名。

考試院表示，一般警察特考二等考試設刑事鑑識人員材料及化學物品鑑析組等2類別組共3名；三等考試設行政警察人員等6類別組共45名；四等考試設行政警察人員等4類別組共2296名，合計2344名。

考試院表示，國安特考三等考試設政經組（選試英文）等6組別共46名；五等考試設行政組等3組別共30名，合計76名。移民特考二等考試設移民行政類科6名；三等考試設移民行政類科，並按選試英文等7種語文別提列需用名額共75名；四等考試設移民行政類科32名，合計113名。

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考試院說，退除役特考三等考試設一般行政等8類科共79名；四等考試設一般行政等4類科共16名，合計95名。

考試院表示，有關考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式、體格檢查時間及標準等，分別依照各項考試規則等規定辦理。相關資訊將自2月21日起載明於應考須知，並預訂於3月7日至17日受理報名。（編輯：翟思嘉）1140213

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