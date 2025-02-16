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美日韓外長首會晤 反武力改變台海現狀、挺台國際參與
首頁 / 政治

12共機艦、1空飄氣球在台海周邊活動 國軍嚴密應處

2025/2/16 09:41
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（中央社記者楊堯茹台北16日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機4架次，其中2架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦8艘，總計中共12機艦，另偵獲1顆中共空飄氣球，持續在台海周邊活動。

國防部指出，15日上午6時至16日上午6時止，偵獲共機4架次，其中2架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，及共艦8艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午10時15分至下午12時15分，在台灣海峽空域偵獲中共2架次主戰機，下午2時35分至下午4時55分偵獲中共1架次主戰機，另於東北空域在下午2時至下午5時10分偵獲中共1架次直升機。

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此外，國軍於15日晚間8時55分偵獲1顆中共空飄氣球，該氣球於同日晚間10時消失，偵獲地點在基隆西北113浬，高度則在2萬8000呎。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：蘇志宗）1140216

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