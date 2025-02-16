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鍾佳濱訪蘇比克灣 預見菲律賓為亞洲下一個新星

2025/2/16 20:44
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（中央社記者林行健蘇比克灣16日專電）民進黨立法委員兼台菲國會議員聯誼會會長鍾佳濱正在蘇比克灣訪問，他預見菲律賓將是亞洲下一個崛起的新星。

鍾佳濱今天偕同民進黨立委郭國文、陳俊宇訪問蘇比克灣，晚上與多名菲律賓在地眾議員交流。

他向中央社表示，東南亞國家協會10個會員國他都走訪過，根據過去8、9年來的觀察下，菲律賓「將是下一個20年亞洲崛起的新星。」

鍾佳濱說：「如果說過去10年是越南快速起飛的時代，未來是菲律賓在東南亞發光發熱的時候。」

他並指出，在美中貿易戰以及全球供應鏈重組之下，可以預見未來美、日、菲加上台灣，將是印太地區耀眼的經貿夥伴。

菲律賓2024年國內生產毛額（GDP）成長值為5.6%；世界銀行去年12月預測，即使地緣政治動蕩，菲律賓2024年至2026年平均經濟成長仍可達6.0%。

鍾佳濱一行今天稍早也見證屏東縣長治鄉與菲律賓丁加蘭鎮（Dingalan）簽署締結姐妹市聯合聲明，盼開啟兩地在農漁業、旅遊、教育及文化等領域的交流。

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鍾佳濱擔任台灣與菲律賓國會議員聯誼會會長，表示有信心透過國會外交，帶動雙方關係發展、民間投資與經貿往來。

他說，長治鄉公所訪團與丁加蘭鎮長塔艾（Shierwin Taay）商議締結姐妹市，雙方相談甚歡，有信心在中央跟地方、官方和民間齊頭並進，台菲關係發展值得期待。（編輯：唐佩君）1140216

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