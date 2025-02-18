國軍興安專案改善官兵服役環境 114年估再完工9案

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（中央社記者吳書緯台北18日電）為改善官兵生活品質，國防部於民國106年成立「興安專案」，投資新建現代化營舍。國防部今天表示，興安專案共計執行103案，總預算新台幣1145億餘元，到去年底已完工83案，114年可以再完工9案，剩下11案預計於115年至118年間完工。

國防部今天召開例行記者會，由軍備局工程營產處副處長陳家揚上校報告興安專案執行成效。

陳家揚表示，為加速國軍老舊營舍整建，改善官兵服役環境，國防部於106年成立「興安專案」，運用營改基金預算，投資興建現代化生活營舍，全面改善官兵住用品質，以提升招募誘因及提振部隊士氣，而興安專案執行期間遭遇COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情、烏俄戰爭等影響，導致物價上漲及營造人力缺乏，經適時調整執行策略，均順利決標執行及依計畫期程推動。

針對完工的營舍，陳家揚舉例，陸軍完成多項旅、營、連級的營舍，而包含高山偏遠的「涼山營區」、金門「南塘營區」、馬祖「中興二營區」等地都完成興建，海軍除左營基地的多處營舍外，亦完成東引「東指部營區」、海陸新訓中心「龍泉營區」，空軍除聯隊、作戰隊的營舍外，也完成了高山偏遠的「樂山陣地」、東沙島的「東沙營區」、靶勤隊「佳冬營區」等處。

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此外，陳家揚表示，興安專案的工程案亦參選行政院公共工程委員會「公共工程金質獎」評選，112年陸軍「五德營區新建工程」榮獲佳作，113年陸軍「武嶺營區新建工程」榮獲優等、陸軍「清泉崗營區新建工程」榮獲佳作等殊榮。

對於未來國軍老舊營舍改建規劃，陳家揚說明，持續依營改基金裕度辦理國軍老舊營舍整建，以改善官兵生活品質，營造優質服役環境。（編輯：楊凱翔）1140218