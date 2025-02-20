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心靈課程惹議 內政部：若違人民團體法最重可解散

2025/2/20 18:59
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（中央社記者高華謙台北20日電）網路上探討心靈成長課程可能涉心理操控影片掀議論。內政部今天說，會請合作及人民團體司了解相關人民團體的業務、章程與執行內容等，若違反人民團體法規定，嚴重者可予解散。

YouTuber錫蘭日前發布名為「你的心靈不需要課程」的影片，揭露大型團體意識訓練（LGAT）可能涉及心理操控與財務風險，引發議論。

針對此類型課程是否涉及詐騙、以及如何裁罰等。內政部次長吳堂安今天在部務會報會後記者會表示，坊間有很多相關心靈課程，詳細處理方式還是要請衛福部查察。

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吳堂安說，內政部負責管理人民團體部分，會請合作及人民團體司了解相關人民團體的業務、章程與執行內容等。依照人民團體法第58條規定，團體若有違反相關法令規章、公益事實，內政部會給予適當處分，嚴重者予以解散。

根據人民團體法第58條規定，人民團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，主管機關得予警告、撤銷其決議、停止其業務之一部或全部，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得做出撤免職員、限期整理、廢止許可或解散等處分。（編輯：林興盟）1140220

#內政部
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#衛福部
吳堂安
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