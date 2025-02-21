後備軍人因宗教拒教召挨罰 人權會籲研擬替代方案

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（中央社記者賴于榛台北21日電）國家人權委員會今天透過新聞稿指出，一名陳情人退伍後受洗，未依教育召集令報到遭判刑確定，但政府應參考國際人權標準，在兼顧國安需求前提下，提供後備軍人合適的、非軍事性的替代方案，確保宗教信仰自由及公平對待。

人權會委員會議今年1月通過「後備軍人因宗教信仰拒絕教育召集遭判處刑罰等情」案的調查報告，今天透過新聞稿說明案情內容及建議。

此案緣於1名陳情申訴人向人權會陳情，指他服義務役退伍後，因受洗成為耶和華見證人，基於教義與良心信念拒絕任何軍事訓練，未依教育召集令報到，後遭判刑確定。

人權會指出，經調查發現兵役法雖規範役男可於服役前申請替代役，但對於退伍後因信仰轉變而拒絕軍事召集的後備軍人，則無類似機制，導致基於相同信仰理由，服役前後適用的法律待遇卻有所不同，構成不合理的差別對待，恐違反「公民與政治權利國際公約」（ICCPR）第26條關於法律平等保護原則。

人權會說明，ICCPR第18條也規定，宗教信仰自由是基本人權，包括信仰、思想與良心的自由，且宗教信仰自由不僅涵蓋個人的內在信念，也包含實踐與表達信仰的權利，在ICCPR第22號一般性意見也明確指出，依信仰拒服兵役的權利可以從第18條中找到依據，並應受到保障，且不得因拒服兵役而受到歧視。

此外，人權會解釋，聯合國人權事務委員會與歐洲人權法院也經由多件實務案例，認為政府應提供良心拒服兵役者非軍事性的替代方案，以符合信仰自由保障標準，韓國等建立相應制度，允許良心拒役者選擇公共服務作為替代方案。

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人權會談及，對照國際人權標準，台灣未提供後備軍人拒召的替代方案，反而祭以刑罰處理，已難以保障後備軍人宗教信仰自由，與國際趨勢背道而馳。

人權會建議，政府應研修相關法令，增訂後備軍人在召集期間，因宗教信仰因素可選擇非軍事性質替代方案，以保障其宗教信仰自由。另外，政府在提供後備軍人替代選擇方案時，也應建立審查與認證機制，以兼顧國家安全需求及宗教信仰需求的真實性與制度公平性。（編輯：張若瑤）1140221