加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣戰西班牙 張育成扛第4棒、陳重羽指定打擊
首頁 / 政治

後備軍人因宗教拒教召挨罰 人權會籲研擬替代方案

2025/2/21 15:25（2/21 15:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社檔案照片）
示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）國家人權委員會今天透過新聞稿指出，一名陳情人退伍後受洗，未依教育召集令報到遭判刑確定，但政府應參考國際人權標準，在兼顧國安需求前提下，提供後備軍人合適的、非軍事性的替代方案，確保宗教信仰自由及公平對待。

人權會委員會議今年1月通過「後備軍人因宗教信仰拒絕教育召集遭判處刑罰等情」案的調查報告，今天透過新聞稿說明案情內容及建議。

此案緣於1名陳情申訴人向人權會陳情，指他服義務役退伍後，因受洗成為耶和華見證人，基於教義與良心信念拒絕任何軍事訓練，未依教育召集令報到，後遭判刑確定。

人權會指出，經調查發現兵役法雖規範役男可於服役前申請替代役，但對於退伍後因信仰轉變而拒絕軍事召集的後備軍人，則無類似機制，導致基於相同信仰理由，服役前後適用的法律待遇卻有所不同，構成不合理的差別對待，恐違反「公民與政治權利國際公約」（ICCPR）第26條關於法律平等保護原則。

人權會說明，ICCPR第18條也規定，宗教信仰自由是基本人權，包括信仰、思想與良心的自由，且宗教信仰自由不僅涵蓋個人的內在信念，也包含實踐與表達信仰的權利，在ICCPR第22號一般性意見也明確指出，依信仰拒服兵役的權利可以從第18條中找到依據，並應受到保障，且不得因拒服兵役而受到歧視。

此外，人權會解釋，聯合國人權事務委員會與歐洲人權法院也經由多件實務案例，認為政府應提供良心拒服兵役者非軍事性的替代方案，以符合信仰自由保障標準，韓國等建立相應制度，允許良心拒役者選擇公共服務作為替代方案。

google news透過 Google News追蹤中央社

人權會談及，對照國際人權標準，台灣未提供後備軍人拒召的替代方案，反而祭以刑罰處理，已難以保障後備軍人宗教信仰自由，與國際趨勢背道而馳。

人權會建議，政府應研修相關法令，增訂後備軍人在召集期間，因宗教信仰因素可選擇非軍事性質替代方案，以保障其宗教信仰自由。另外，政府在提供後備軍人替代選擇方案時，也應建立審查與認證機制，以兼顧國家安全需求及宗教信仰需求的真實性與制度公平性。（編輯：張若瑤）1140221

#人權會
#後備軍人
#教召
延伸閱讀
後備軍人射擊訓練營開放登記 全年度30梯次立院報告：列管後備軍人逾6成未曾召訓 不利戰力提升內政部：約80名役男徵兵檢查異常 交由檢方偵辦強化戰力 1年期義務役新訓增無人機、刺針飛彈操作課程
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：