傳花蓮某校長涉性侵 監委申請自動調查

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（中央社記者賴于榛台北22日電）花蓮地方民代日前指接獲陳情，花蓮縣某校長涉嫌利用公務出差之便性侵女職員，盼縣政府調查懲處違失校長。監察委員紀惠容今天說，已申請自動調查，藉以了解縣府調查處理程序，及校長等人行為是否違反教育人員任用條例。

無黨籍花蓮縣議員楊華美、民進黨立委陳培瑜等人日前接獲陳情指出，花蓮縣某校長涉嫌利用公務出差之便性侵女職員，但投書縣政府卻未見任何作為，希望花蓮縣政府調查，懲處違失校長。花蓮縣教育處則表示，此案已展開調查程序，勿枉勿縱，絕不寬貸。

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紀惠容今天透過新聞稿指出，被害當事人向花蓮縣政府陳情反映，卻只獲得需等司法程序終結再行究責，因高度關切實情始末，她已申請自動調查。

紀惠容說，就近日新聞報導花蓮縣政府的調查處理程序，已明顯違反相關法令規定，後續調查將深入了解縣政府是否未善盡督導責任，以及2位校長及相關人員的行為是否違反教育人員任用條例等相關規定，而應予解聘、免職等處分。（編輯：張均懋）1140222